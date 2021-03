In dieser Saison brachte es einzig die HSG Wetzlar fertig, dem THW Kiel in der Handball-Bundesliga eine Niederlage beizubringen. 31:22 hieß es im Hinspiel. „Wir hatten eine schlechte Quote, haben uns nicht ordentlich bewegt“, erinnert sich THW-Trainer Filip Jicha vor dem Duell am Sonnabend.