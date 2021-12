Hamburg

Ein etwas anderer Aufsteiger, etwas andere Umstände und viele miteinander verzahnte Biografien – die Wiedergeburt des „kleinen Derbys“ zwischen HSV Hamburg und THW Kiel in der Handball-Bundesliga bot am Sonntag einige denkwürdige Momente. Der 32:23 (15:6)-Sieg der Kieler war nur ein Aspekt einer Partie, die schon früh entschieden war, aber den Beteiligten als wärmendes Spektakel in Erinnerung bleiben dürfte – zumindest denen auf THW-Seite.

Knapp 500 Kielerinnen und Kieler hatten sich auf den Weg in die Hansestadt gemacht, um die Zebras im ersten Duell mit dem HSV seit dessen Insolvenz und Wiederaufstieg zu unterstützen. Sie waren Teil einer lautstarken Masse von 8433 Fans in der Barclays-Arena, die angesichts der Pandemie und lediglich einer Masken- und Test-Empfehlung unwirklich bis unvernünftig wirkte. Doch die neue Corona-Schutzverordnung mit Zuschauerbeschränkungen greift in der Hansestadt erst ab Montag. Am zweiten Advent sorgten die ziemlich voll besetzten Ränge so noch einmal dafür, dass der Funke im Nord-Duell schon vor dem Anpfiff übersprang.

Kein Vorbeikommen an Domagoj Duvnjak und Niklas Landin vom THW Kiel

Auch auf THW-Trainer Filip Jicha. Der Tscheche marschierte an der Seitenlinie auf und ab, die Arme zur Abwehr-Pose erhoben, als ginge es um noch mehr als die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes in der Handball-Bundesliga. Als wollte er selbst die Angriffe der Hanseaten unterbinden. Nicht, dass seine Mannschaft ihn dazu gebraucht hätte. Sie hatte Domagoj Duvnjak. Der Kieler Kapitän, von 2009 bis 2014 Identifikationsfigur beim HSV, bewies, warum er hier den Spitznamen „Duracell-Dule“ verpasst bekommen hatte.

Das Energie-Level, mit dem er in der 3:2:1-Abwehr schon ab der Mittellinie die Pass- und Laufwege um HSV-Regisseur Leif Tissier und seine Nebenleute sprengte, suchte seinesgleichen. Nach seinem Treffer zum 3:2 (8.) verhedderten sich die Hamburger im Angriff immer mehr, fanden bis zur 25. Minute nur noch zweimal den Weg vorbei an der Kieler Abwehr und an Niklas Landin.

Der THW-Torwart hatte ebenfalls Feuer gefangen, entzündet vom Duell gegen seinen Landsmann und langjährigen Nationalmannschafts-Kollegen Casper Mortensen. Einen Siebenmeter und zwei Würfe von Linksaußen kaufte er dem Dänen ab. Und sorgte mit dafür, dass die erfahrenen Hamburger Säulen nicht die Stabilität erreichten, an der sich die Erstliga-Unerfahrenen hätten aufrichten können.

Denn auch HSV-Keeper und Ex-Nationalspieler Johannes Bitter, schon so manches Mal Erfolgsgarant für die junge Mannschaft von Trainer Torsten Jansen, bekam kaum eine Hand an den Ball, machte nach 23 Minuten Platz für Jens Vortmann und konstatierte später: „Die THW-Abwehr hat uns von der ersten Sekunde an zerstört.“

HSV – THW Kiel 23:32 (6:15) HSV Hamburg: Bitter (1.-23. Minute/2 Paraden), Vortmann (ab 23./7) – Schimmelbauer 1, Mortensen 3/2, Tissier 3, Späth 1, Weller 6, Ossenkopp 1, Gertges n.e., Andersen 1, Forstbauer 2, Wullenweber 1, Bergemann, Kleineidam, Theilinger 2, Valiullin 2. THW Kiel: N. Landin (1.-52. Minute/ 14/1 Paraden), Quenstedt (ab 52./1) – Ehrig, Duvnjak 6, Sagosen 5, Reinkind 4, M. Landin, Weinhold 2, Wien­cek, Ekberg 5/3, Ciudad, Dahmke n.e., Zarabec 4, Horak 1, Bilyk 3, Pekeler 2. Schiedsrichter: Schulze/Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Strafminuten: HSV 10 (2x Späth, 2x Weller, Mortensen), THW 8 (Sagosen, 2x Bilyk, Weinhold) – Siebenmeter: HSV 3/2 (N. Landin pariert Mortensen), THW 3/3 – Spielfilm: 0:2, 3:4 (11.), 4:13 (24.), 6:15 – 7:17, 10:21 (37.), 14:24, 17:25 (50.), 18:29, 23:32 – Zuschauer: 8433 in der Barclays-Arena in Hamburg.

Nach 23 Minuten führten die Kieler bereits mit 13:4 und allmählich brauchte Jicha keinen Riesen-Radius mehr für sein Coaching. Denn er sah flüssiges Tempospiel, Rückraum-Hammer von Harald Reinkind und Sander Sagosen, berüchtigte Schlagwürfe von Miha Zarabec und konnte seinen Spielern per Rotationsprinzip zwischenzeitliche Verschnaufpausen gönnen. Hätte Vortmann nicht kurz vor der Pause noch zweimal Sander Sagosen und einmal Wiencek den Weg zum Treffer verstellt, wäre das HSV-Debakel zur Halbzeit noch größer als 6:15 ausgefallen.

HSV Hamburg sammelt Video-Anschauungsmaterial

Doch es war nur eine Gnadenfrist. Auch im zweiten Durchgang dominierten die Kieler fast nach Belieben – zumal der HSV eine weitere Bürde mit sich herum schleppte: Mit Niklas Weller und Manuel Späth waren zwei Innenblockspieler früh mit je zwei Zeitstrafen vorbelastet, konnten angesichts der drohenden Disqualifikation bei einer weiteren nicht unbefangen in die Zweikämpfe gehen. Gleichzeitig versuchten sie das Kieler Abwehr-Bollwerk mit Überzahlspiel im Angriff zu knacken – was Steffen Weinhold und Co. als Aufforderung zu noch mehr Ballgewinnen und daraus resultierenden Treffern ins leere HSV-Tor interpretierten. Spätestens als Landin einen Wurf von Finn Wullenweber fing und Weinhold wenig später zum 22:11 ins leere HSV-Tor traf (39.), mussten die Hanseaten einsehen, dass sie dem Rekordmeister in dieser Verfassung nicht gewachsen waren.

Allmählich gingen die Kieler dann doch in den Energiesparmodus über, ließen Niklas Weller, dem ehemaligen A-Jugend-Zebra, zunehmend Räume am Kreis, leisteten sich selbst einige Fehlwürfe. So blieb für die Hamburger und Johannes Bitter doch noch ein positiver Aspekt: „Ein Unentschieden in der zweiten Hälfte.“ Und viel Video-Material. „Da können wir uns die Baustellen in unserem Spiel ganz hervorragend noch mal angucken.“

Von den Kielern gab es zudem warme Worte. „Es freut mich sehr, dass der HSV aus der Vierten Liga wieder in der Bundesliga angekommen ist, denn die Bundesliga braucht eine Mannschaft in dieser Stadt“, sagte Duvnjak und verriet eine weitere Zusatz-Motivation der Zebras, die sich vor knapp zwei Monaten mit einer 25:29-Niederlage beim zweiten Aufsteiger TuS N-Lübbecke im Meisterrennen weit ins Hintertreffen gebracht hatte. „Wir hatten großen Respekt vor diesem Spiel, denn die Niederlage gegen Lübbecke, auch ein Aufsteiger, war Mahnung genug. Aber wir waren sofort da. Hoffentlich passiert so etwas wie Lübbecke nie wieder.“

Von Merle Schaack und Tamo Schwarz