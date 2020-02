THW Kiel baut Liga-Tabellenführung aus

Hannover

Sechs Tage nach dem EM-Finale in Stockholm war das Handball-Fieber nach Hannover geschwappt. Mit dem Ziel „Tabellenführer stürzen“ pilgerten 10.000 Fans in die Tui Arena, darunter zahlreiche Anhänger des THW Kiel. Allein 500 von ihnen hatten sich von der Förde auf den Weg nach Niedersachsen gemacht, um die Zebras im Spitzenspiel zu unterstützen.

Sie sahen eine Partie, in der die Gastgeber von Anfang an voll da waren: Ein ansatzloser Auftakt durch Spielmacher Morten Olsen, ein Unterarm-Hammer von Fabian Böhm, ein Gegenstoß von Vize-Europameister Ilija Brozovic und die Recken-Festung bebte angesichts der 3:1-Führung (5.).

Die Kieler, die ohne Lukas Nilsson (Rückenprellung) angereist waren, taten sich im Positionsangriff zunächst schwer gegen die ebenso flinke wie robuste TSV-Deckung, blieben durch Einzelaktionen von Nikola Bilyk und Domagoj Duvnjak dran. Während die Kieler Abwehr noch in der Findungsphase war, startete Niklas Landin im Tor das Projekt „ Timo Kastening entnerven“.

„Äääh, ähh - wie heißt du?“

Dem Hannoveraner Publikums-Liebling und Nationalmannschafts-Shooting-Star hatten die Fans ein eigenes Transparent gewidmet. „Äääh, ähh - wie heißt du?“, stand darauf - in Anlehnung an den Auszeit-Blackout von Bundestrainer Christian Prokop bei der EM. Landin hatte sich Kastenings Namen und vor allem sein Wurfbild offenbar bestens gemerkt, kaufte dem Rechtsaußen im ersten Durchgang einen Siebeneter und drei weitere Würfe ab und hatte mit 46 Prozent gehaltener Würfe auf sein Tor im ersten Durchgang großen Anteil daran, dass die Kieler beim 7:6 durch Patrick Wiencek nach einer Viertelstunde erstmals in Führung gingen.

Zu diesem Zeitpunkt verbüßte zudem Nejc Cehte bereits seine zweite Zeitstrafe. In Abwesenheit des verletzten Ivan Martinovic war Hannovers einzig verbliebener Halbrechter somit früh vorbelastet und die rechte Abwehrseite nachhaltig geschwächt. Das nutzten Nikola Bilyk, Miha Zarabec und Patrick Wiencek gnadenlos aus, erspielten sich auf dieser Seite immer wieder wieder gute Wurfpositionen und enteilten auf 11:7 (21.).

Kurioser Zwischenfall

Dann unterbrach eine Verletzungspause kurzfristig die Partie. Schiedsrichter Tobias Tönnies musste mit einem Muskelfaserriss vom Feld und wurde von den Kieler Mannschaftsärzten behandelt. Nach kurzer Unterbrechung leitete Robert Schulze die Partie alleine weiter. Der THW Kiel zeigte sich unbeeindruckt, erhöhte zwischenzeitlich auf 17:10 (27.) und führte zur Pause gegen verunsicherte Hannoveraner mit 18:13.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit steigerte sich Urban Lesjak im Recken-Tor. Mit Paraden gegen Nikola Bilyk sowie einem gehaltenen Siebenmeter und einen Gegenstoß von Ekberg brachte er die Gastgeber wieder ins Spiel. Beim 17:21 war die Kieler Führung wieder auf vier Tore geschrumpft (39.).

Nächstes Top-Spiel in der Champions League

Näher an die Zebras heran kamen die Recken aber nicht mehr, die zwischenzeitlich mit Alfred Jönsson (22 Jahre) und Martin Hanne (19 Jahre) im Rückraum zwei Jungspunde aufboten. Immer wieder wuselte Miha Zarabec durch die offensive TSV-Abwehr oder fand Domagoj Duvnjak (5 Tore) eine Position für einen Hüftwurf.

Bereits am Mittwoch (19 Uhr) tritt der THW Kiel zum nächsten Top-Spiel an. In der Champions League empfängt er Titelverteidiger Vardar Skopje.

Der Liveticker zum Nachlesen

Alle Nachrichten zum THW Kiel lesen Sie hier.