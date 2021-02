Kiel

Für den THW Kiel, der in der Champions League aufgrund seiner jüngsten Corona-Quarantäne mit einigen Spielen im Rückstand ist, war es der erste Heimsieg in der aktuellen Königsklassen-Saison.

Nicht nur die Dauerbelastung durch die Spiele im Zwei-Tages-Rhythmus zwang THW-Trainer Filip Jicha nach dem 24:24 beim Kaltstart nach der Quarantäne gegen den SG Magdeburg vom Sonntag zum Rotieren.

Superstar Sagosen fällt aus

Denn ganz ohne körperliche Schäden hatten die Kieler die Partie doch nicht überstanden: Ausgerechnet Superstar Sander Sagosen hatte sich eine Blessur am Fuß zugezogen. Gegen seinen Ex-Klub Aalborg, gegen den er im Hinspiel als bester THW-Schütze elf Tore zum 31:23-Sieg beigetragen hatte, wärmte er sich mit den Zebras auf, musste anschließend aber passen. Zudem fehlte weiterhin der an Corona erkrankte Miha Zarabec.

Also war Improvisieren im Rückraum angesagt. Oskar Sunnefeldt übernahm den linken Rückraum, Harald Reinkind auf Halbrechts den Großteil der Verantwortung und Steffen Weinhold im Wechsel mit Domagoj Duvnjak die Rolle des Regisseurs.

THW Kiel mit Kampfgeist

Reinkind war Aktivposten im Rückraum, versorgte zudem die Kreisläufer Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek und auch Rechtsaußen Sven Ehrig mit präzisen Pässen, so dass die Kieler mit 11:8 (21.) vorlegen konnten.

Zwar war das Start-Personal anderes, trotzdem zeigten sich im Kieler Spiel einige Parallelen zum Auftritt gegen Mageburg: Der Kampfgeist war da, machte sich in einer soliden Abwehrleistung bemerkbar. Im Angriff aber produzierten die Zebras aufgrund der fehlenden Spielpraxis einige Fehler. Ein Reinkind-Fehlpass in die Arme von Lukas Sandell, ein weiterer Ballverlust im Angriff, eine Aggefors-Parade gegen Reinkind - und beim 13:13 durch WM-Shootingstar Magnus Saugstrup hatte Aalborg den Rückstand ausgeglichen (27.), ging durch Top-Scorer Nikolaj Laeso sogar in Führung.

Chancenverwertung vom THW lässt zu Wünschen übrig

Die Kieler stellten ihre zwischenzeitlich in die defensivere 6:0-Formation umgestellte Abwehr wieder auf Angriff um, an dessen Spitze Domagoj Duvnjak sich gleich den Ball schnappte und Sven Ehrig auf die Gegenstoß-Reise schickte. Doch der 20-Jährige scheiterte am Pfosten und vergab damit einen Pausenvorsprung. So ging es mit 15:15 in die Kabine.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ die Chancenverwertung der Zebras zu Wünschen übrig. Erst stellte Oskar Sunnefeldt den Spielstand auf 16:15, dann leistete sich der junge Schwede allerdings drei Fehlversuche in Folge gegen den immer stärker werdenden Mikael Aggefors, der auch gegen Duvnjak und Reinkind parierte.

So konnte Sebastian Barthold sechs Minuten nach Wiederanpfiff er Siebenmeter zum 18:16 erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung für die Gäste erzielen.

Auch Aalborg leistet sich Fehler

Der THW versuchte nun, mit dem siebten Feldspieler mehr Dynamik in den eigenen Angriff zu bekommen. Doch auch dann war der Erfolg nicht garantiert, einige Abläufe weiterhin eingerostet - wie zum Beispiel, als Niclas Ekberg einen Bodenpass nicht fangen konnte und Wiencek ein Duvnjak-Anspiel nicht zu fassen bekam.

Doch auch Aalborg leistete sich Fehler im Spielaufbau, Henrik Möllgaard verstolperte einige Bälle und Keeper Aggefors verfehlte das leere Kieler Tor nach einer Parade gegen Reinkind. So blieben die Kieler in Schlagdistanz., das Spiel zwar nicht hochklassig, aber spannend.

Rune Dahmke gibt Comeback nach OP

Als Rune Dahmke auf Linksaußen sein Comeback nach seiner Meniskus-OP zu Beginn des Jahres feierte, lagen die Kieler mit 19:20 (45.) zurück. "Kommt Jungs, wir kriegen das hin", rief er seinen Teamkollegen zu, als die Zebras mit 20:23 hinten lagen.

Die hatten weiterhin zu kämpfen - nicht nur mit dem Gegner, sondern vor allem mit den eigenen schweren Beinen und müden Köpfen. Das Pech klebte auch Patrick Wiencek an den Fingern, als er sechs Minuten vor Schluss die Chance auf den Ausgleich hatte, das Tor aber verfehlte. Im Gegenzug erhöhte Saugstrup wieder auf 26:24.

THW Kiel dreht das Spiel

Dann kamen die Minuten des Niclas Ekberg: Erst besorgte der Schwede den 26:26-Ausgleich, anschließend eroberte er in der Abwehr den Ball, schickte Patrick Wiencek los, der per Gegenstoß die erste Kieler Führung seit der 31. Minute erzielte. Dann erhöhte Ekberg selbst in der Schlussminute auf 28:26 und sicherte damit den Sieg und beide Punkte.

Weiter geht's für die Zebras mit dem ersten Auswärtsspiel in diesem Jahr. Am Donnerstag (18.45 Uhr) treten sie im französischen Nantes an. Bereits Mittwoch Nachmittag machen sie sich mit dem Charterflieger auf den Weg. „Der Akku war schneller leer als am Sonntag. In der zweiten Halbzeit waren die Beine wie Gummi“, sagte Harald Reinkind nach der Partie. "Jetzt gilt es, schnell die Speicher wieder aufzufüllen, damit wir in Nantes das Maximale rausholen können."