Die Minuten nach dem Abpfiff im Kieler Handball-Tempel sind spannungsgeladener als die 60, in denen der THW Kiel den 31:23 (15:11)-Sieg über Frisch Auf Göppingen in trockene Tücher bringt.

THW-Kapitän Domagoj Duvnjak sucht nach einem Handy, auf dem ein Livestream aus der Flensburger Arena läuft, wo der Nordrivale gerade gegen die Füchse Berlin verliert und durch die 29:33-Pleite die Tabellenführung und damit die Pole-Position im Titelrennen wieder an den THW Kiel abgibt. Später sagt der Kieler Kapitän: "Ich weiß, ich bin langweilig. Aber für uns hat sich nichts geändert. Wir wollen alle unsere Spiele bis Saisonende gewinnen und nur auf uns schauen. Das ist der einzige Weg, damit wir am Ende ganz oben stehen."

Zu etwas größerem Jubel lassen sich die 1561 erstmals wieder zugelassenen Fans hinreißen, als das Endergebnis feststeht. Dieser Abend des 17. Juni in Kiel schreibt ein weiteres unerwartetes Kapitel im irren Meister-Endspurt. Es ist ein Abend, an dem die Zebras in vielerlei Hinsicht Grund zur Freude haben.

Wende im Meisterrennen

Tabellenführung, Sieg über Göppingen, zunächst aber: Das Ende der Geisterstunde. Nach 21 Geisterspielen seit Anfang November sind zum ersten Mal wieder Fans in der Kieler Wunderino-Arena zugelassen. 2490 dürften es laut Hygienekonzept in diesem Modellprojekt sein, aber gekommen sind nur 1561 Zebra-Anhänger.

Die, die nicht gekommen sind, verpassen das Strahlen in den Gesichtern der Stars des deutschen Rekordmeisters angesichts der wieder teilweise gefüllten Ränge.

Auch Patrick Wiencek ist zum Zuschauen gezwungen, hat nach überstandenem Wadenbeinbruch einen kleinen Rückschlag erlitten, kann nicht mithelfen in der Partie gegen Frisch Auf, das mit der Wut aus sechs Niederlagen in Folge im Bus an die Förde gereist ist.

Und dem THW Kiel zunächst Paroli bietet. Bis zum 9:8 (19.) ist die Partie ausgeglichen, sorgt Göppingens National-Shooter Sebastian Heymann für kraftvolle Treffer, verhaspelt sich der THW ab und an mit Kreis-Anspielen gegen die aufmerksame Deckung der Gäste.

Dann fängt Niklas Landin in der Hitze der mehr als 30 Grad warmen Arena Feuer. Mit einer Doppel-Großtat gegen die freien Gunnar Steinn Jonsson und Till Hermann bereitet der Kieler Keeper den Weg für die erste Drei-Tore-Führung der Kieler durch Hendrik Pekeler (11:8/21.). Auch Göppingens Rechtsaußen Josip Bozic-Pavletic findet im dänischen Welthandballer seinen Meister.

THW-Trainer Filip Jicha wagt erste Personal-Experimente, schickt Nachwuchs-Kreisläufer Leon Ciudad aufs Feld. Noch immer wackelt das Kieler Angriffsspiel bisweilen, überrascht Sander Sagosen mit gut gemeinten Zauberpässen manchmal auch seine Mitspieler.

Oft findet der Norweger aber auch seinen Landsmann Harald Reinkind mit dem richtigen Timing. Der Halbrechte sorgt mit vier Treffern dafür, dass die Kieler Führung bis zum 15:11-Pausenstand stabil bleibt. Den Bärenanteil am Polster hat aber Niklas Landin, der von den Fans mit Sonderapplaus für seinen gehaltenen Siebenmeter gegen Marcel Schiller belohnt wird. Landins siebte Parade ist die letzte Aktion der ersten Hälfte.

Aber auch seine Teamkollegen finden Gefallen daran, die Göppinger Angriffe zu stoppen. Oskar Sunnefeldt luchst ihnen einen Ball ab, schmeißt sich anschließend gemeinsam mit Hendrik Pekeler in einen Rückraum-Wurf, dass der Ball von ganz allein zum Gegenstoß-Pass für den starken Rune Dahmke abtropft - vier Minuten nach Wiederanpfiff führen die Zebras souverän mit 18:12.

Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer versucht, den Kieler Lauf mit einer Auszeit zu stoppen. Tatsächlich gelingt den Schwaben ein 3:0-Lauf zum 17:20 (40.), weil der eingewechselte Torwart Urh Kastelic im Privatduell mit Miha Zarabec vorlegt. Treffsicherer ist Steffen Weinhold. Ob ins leere Göppinger Tor aus der eigenen Hälfte oder in äußerster Bedrängnis von acht Metern - der Nationalspieler glänzt mit fünf Toren in fünf Versuchen.

1561 Fans in der Arena

Spätestens als Niklas Landin auch Siebenmeter-Duell-Sieger gegen Axel Goller bleibt, auch den Nachwurf des Rechtsaußen pariert, und Sagosen auf 27:19 (49.) erhöht, ist die Partie entschieden.

So wandert so manches Augenpaar der 1561 Kieler Fans in der Schlussphase aufs Handy. Der Liveticker aus der Flens-Arena verspricht mehr Spannung, führt die SG doch meist nur knapp mit einem Tor gegen die Füchse Berlin, gerät zwölf Minuten vor Schluss mit 24:25 ins Hintertreffen. Einen Fehlpass von Jim Gottfridsson dreieinhalb Minuten vor Schluss nutzt Milos Vujovic zum 31:28-Treffer für die Füchse, die als erste Mannschaft seit März 2017 wieder in der Flens-Arena gewinnen konnten.

"Den Pass habe ich schon 1000 Mal gespielt. Aber in dieser Situation schmeiße ich damit die Meisterschaft weg", sagte der geknickte SG-Kapitän Gottfridsson nach dem Spiel bei Sky. "Das tut unfassbar weh. Ich nehme das auf meine Kappe. Trotzdem muss ich morgen irgendwie wieder aufstehen."

Nächster Gegner ist Ludwigshafen

Drei Spieltage vor Ende hat der THW Kiel nun wieder einen Punkt Vorsprung und alle Trümpfe im Titelrennen auf seiner Seite.

Am Sonntag (13.30 Uhr) muss er die Tabellenführung beim Tabellen-17. Eulen Ludwigshafen verteidigen. "Das wird brutal schwer. Die Eulen kämpfen gegen den Abstieg", mahnt Duvnjak.