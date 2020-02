THW Kiel gewinnt souverän in Balingen

Balingen

Mit einem lockeren 32:20 (18:11)-Erfolg über den HBW Balingen-Weilstetten hat Rekordmeister THW Kiel seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga ausgebaut. Die Norddeutschen führen jetzt mit 40:8 Punkten vor der SG Flensburg-Handewitt (36:10). Die Flensburger sind aber mit einer Partie im Rückstand.

„Die Mannschaft hat sehr schnell gezeigt: Hier wird es heute nur einen Sieger geben“, resümierte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Draußen könnte der Sonnenuntergang über der Schwäbischen Alb malerischer nicht sein. Kurz vor dem Anpfiff liegt die Burg Hohenzollern in dramatisches Rot getaucht. Dieser Himmel wird den „Galliern von der Alb“ nicht auf den Kopf fallen. Oder?

Schweigeminute für die Opfer von Hanau

Drinnen beginnt der Abend mit einer Schweigeminute für die Opfer des rassistischen Attentates von Hanau. Danach: Umschalten auf die Nebensache Handball. Das gelingt den Kielern besser, die erneut mit Miha Zarabec als Spielmacher beginnen. Daneben: Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind im Rückraum, Magnus Landin und Niclas Ekberg auf Außen, Hendrik Pekeler am Kreis.

Niclas Ekberg gelingt sein 150. Bundesliga-Saisontreffer

Beim Teutates! Zwischen dem Kieler 6:4 (9.) und 12:5 (18.) spielen die Gäste von der Förde ihren Gegner förmlich an die Wand. Höchste Konzentration herrscht in der Deckung mit Pekeler und Patrick Wiencek im Innenblock. Das Duo – besonders aber auch Steffen Weinhold und Domagoj Duvnjak als Halb-Verteidiger – und Torwart Niklas Landin initiieren zwischenzeitliche Tempoverschärfung. Von der profitieren Niclas Ekberg, dem per Siebenmeter auch sein 150. Bundesliga-Saisontreffer (11:5/17.) gelingt, ebenso wie der weit in den Kreis fliiiiiiegende Magnus Landin (12:5/18.). Da kann später auch HBW-Trainer Jens Bürkle nur den Hut ziehen: „Beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit Kiel Handball spielt. Mir macht es Spaß, zuzugucken.“

Schlechteste Abwehr gegen den besten Angriff

Schlechteste Abwehr der Liga – Balingen mit 694 Gegentoren – trifft den besten Angriff der Liga. Die Kieler Tormaschine hatte vor Anpfiff in dieser Spielzeit eben genau 694-mal getroffen und wird die positive Seite ihres Torverhältnisses über die 700 schrauben, die Tordifferenz um zwölf weitere Treffer aufhübschen. Auch wenn die zweite Halbzeit weniger furios verläuft, Balingen stabiler in der Deckung steht, nicht mehr so oft ins offene Messer läuft. Im Tor erlebt Drittliga-Keeper Mario Rumins ky eine gelungene Erstliga-Feuertaufe, wird vielleicht seinen Kindern irgendwann von diesem 20. Februar 2020, von gleich drei Paraden gegen Ole Rahmel oder zwei gehaltenen Bällen von Welthandballer-EM-MVP Domagoj Duvnjak erzählen.

Niklas Landin pariert 18 Bälle

In den Schatten gestellt wird Ruminsky allerdings von seinem Pendant Niklas Landin. 18 Paraden, 47 Prozent Fangquote, eine überirdische Präsenz bei freien Würfen von Marcel Niemeyer (44.), Tim Nothdurft (47.), Jona Schoch (50.), Oddur Gretarsson (52.). Immer, wenn Landin einen dieser Bälle an sich abprallen lässt, scheint bis ins Mark erschütterten Galliern doch irgendwie der Himmel auf den Kopf zu fallen. Der blutrote Himmel, nach dem sich in dieser Saison die Kieler strecken, sich Mitte der zweiten Halbzeit auf zwölf Tore absetzen ( Steffen Weinhold zum 27:15/47.) und trotzdem noch Tempo, Laufwege, Passfolgen, Energie an den Tag legen, als würden sie mindestens in einem Champions-League-K.o.-Spiel stehen.

Weil Filip Jicha vorab „die richtigen Worte gefunden hatte“ ( Patrick Wiencek) – auch aus der Erinnerung heraus, hier am Fuße der Schwäbischen Alb zweimal böse ausgerutscht zu sein. „Vielleicht hatte ich gegenüber der Mannschaft sogar etwas überdreht. Wir hatten Riesenrespekt. Darum bin ich froh, wie die Jungs das durchgezogen haben.“

Viel Zeit zur Regeneration bleibt dem Team von THW-Trainer Filip Jicha nicht. Bereits am Samstag sind die Zebras in der Champions League beim weißrussischen Titelträger HC Brest gefordert.

Eine Überraschung gab es in der Partie von GWD Minden gegen die Füchse Berlin. Die in der Nähe der Abstiegsregion dümpelnden Ostwestfalen besiegten den Tabellendritten Füchse Berlin mit 30:25 (15:12). Es war die zweite Saisonpleite des Titelmitfavoriten gegen Minden.

