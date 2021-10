THW Kiel gibt in der Handball-Bundesliga zweiten Punkt ab

Lemgo

Zweiter Punktverlust in Folge für Handball-Meister THW Kiel in der Bundesliga. Am Sonntag kamen die Zebras beim TBV Lemgo Lippe, THW-Pokalschreck im Halbfinale der vergangenen Saison, nicht über ein 21:21 (9:10) hinaus und rutschten in der Tabelle auf den dritten Rang ab. Die zu jeder Zeit eng umkämpfte Partie wurde von starken Abwehrreihen dominiert. Am Ende haderten die Kieler mit vergebenen Großchancen.

Eine Topspiel-Leistung wie vor einer Woche bei den Füchsen Berlin hatte THW-Trainer Filip Jicha von seiner Mannschaft gefordert – plus eine bessere Chancenverwertung. Doch die Kieler Truppe, die in der Hauptstadt ein 28:28 erkämpft hatte, war geschrumpft. Nach Steffen Weinhold meldete sich auch Sander Sagosen erkrankt ab – beide sollten ihren Teamkollegen an diesem Nachmittag schmerzlich fehlen.

Zwar sicherte Niklas Landin den Zebras einen guten Start, indem er vier der ersten sechs Würfe auf sein Tor entschärfte. Doch ins Tempospiel kamen die Kieler nur selten. Denn Lemgo war perfekt eingestellt. An fast jedem Wurf hatte der Lemgo-Block um Gedeon Guardiola, Jonathan Carlsbogård und Frederik Simak eine Hand. So blieb die frühe 2:0-Führung der Kieler lange die höchste in der Partie. „Ich habe lange kein Spiel mehr erlebt, in dem wir so sehr für unsere Tore arbeiten mussten“, sagte Jicha. Und das, obwohl Lemgos Torwart Peter Johannesson, THW-Schreck aus Pokal und Supercup, mit einer Knieverletzung passen, der TBV zudem nach 13 Minuten auf Routinier Isaias Guardiola wegen Adduktorenbeschwerden verzichten musste.

Finn Zecher lässt THW-Schützen verzweifeln

Dafür hatten die Gastgeber mit dem erst 21-jährigen Ersatz-Keeper Finn Zecher ein unerwartetes Ass im Ärmel. Der junge Torwart entwickelte sich mit neun Paraden zum Mann der ersten Halbzeit, legte den Grundstein für die 9:6-Führung der Lemgoer (26.). Bis zur Pause kamen die Kieler dank der Duvnjak-Brechstange wieder bis auf 9:10 heran – so wenige Tore hatten sie in dieser Saison noch in keiner ersten Halbzeit erzielt.

TBV Lemgo Lippe – THW Kiel 21:21 (10:9) Mühlenstedt (n.e.), Zecher (1.-60./16 Paraden) – Hutecek 3, Elisson 3/1, Kogut n.e., I. Guardiola, Simak, Carlsbogård, Schagen 3, Timm, Schwarzer n.e., Suton 2, Zerbe 5/1, G. Guardiola 4, Reitemann, Blaauw n.e.. N. Landin (1.-60./13/2), Quenstedt (n.e.) – Ehrig, Duvnjak 4, Reinkind 8, M. Landin 2, Wiencek 1, Ekberg 4/2, Ciudad n.e., Wäger n.e., Zarabec, Horak n.e., Bilyk 1, Pekeler 1. Colin Hartmann/Stefan Schneider (Barleben/Magdeburg) – TBV 2 (Reitemann), THW 4 (Duvnjak, M. Landin) – TBV 2/4 (Landin pariert gegen Elisson und Zerbe), THW 2/2 – 0:2, 2:2 (9.), 5:5, 6:5, 9:6 (26.), 10:9 – 10:10, 15:15, 15:17 (43.), 18:18, 20:18 (51.), 20:20, 21:21 – 3605 in der Phoenix-Contact-Arena in Lemgo.

Und die Torwart-Show ging weiter: Landin parierte gegen den blassen Carlsbogård, hielt einen Siebenmeter von Bjarki Mar Elisson. Mit einem der wenigen Tempogegenstöße glich Niclas Ekberg zum 12:12 (39.) aus. Beim 17:15 (42.) erhöhte der Schwede sogar erstmals wieder auf zwei Tore Vorsprung für den THW – doch den machte Gedeon Guardiola mit einem Doppelschlag schnell zunichte.

Sonntag wichtiges Spitzenspiel gegen Magdeburg

Und so verschob sich die Entscheidung bis in die letzten Minuten, in denen die Kieler es verpassten, sich erneut auf zwei Tore abzusetzen. Dreimal in Folge scheiterte Reinkind an Zecher, war trotz der miserablen Quote von acht Treffern aus 17 Versuchen bester Werfer der Partie. Er erzielte auch das 21:21, bevor Guardiola im letzten TBV-Angriff den Ball verstolperte und den Kielern eine Chance auf den Siegtreffer gab. Doch Zecher hielt den Punkt für Lemgo fest. „Wir wollten mehr“, sagte Jicha nach dem Spiel, zeigte sich stolz auf die „starke Abwehrleistung“ seiner Mannschaft. „Aber wir haben einige 100-Prozentige nicht reingemacht. Das hat uns den Sieg gekostet.“ Kapitän Domagoj Duvnjak zeigte sich „traurig und enttäuscht“. „Aber vielleicht ist der Punkt am Ende etwas wert.“

Vor dem Spitzenspiel am kommenden Sonntag gegen den SC Magdeburg, der ohne Minuspunkt an der Tabellenspitze steht, steigt damit der Druck auf die Kieler, wollen sie den direkten Kontakt zur Spitze halten. Zunächst steht ihnen aber am Mittwoch (18.45 Uhr) ein wichtiges Champions-League-Heimspiel gegen Pick Szeged bevor.

Am Freitag, 22. Oktober, ab 11 Uhr lost die Handball-Bundesliga die Runde der letzten 16 im DHB-Pokal aus. Dann klärt sich auch, auf welchen Gegner der THW Kiel im Achtelfinale trifft, das für den 14./15. Dezember terminiert ist.