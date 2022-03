Im Rennen um die Champions-League-Plätze tritt der THW Kiel am Sonnabend bei Tabellenführer SC Magdeburg an. Womöglich kann er dabei wieder auf den zuletzt an der Schulter verletzten Rückraum-Star Sander Sagosen zurückgreifen. Und noch ein Zebra kehrt im Top-Spiel in den Kader zurück.