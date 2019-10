TV-Blackout droht auch im Viertelfinale

Der THW Kiel hat seinen sechsten Sieg in der Handball-Bundesliga errungen. Am Donnerstagabend besiegten die Handballer die HSG Nordhorn-Lingen nach einem zähen Start mit 31:23 (14:13). In der Tabelle machten sie so Boden gut und stehen nun mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz auf Platz zwei.