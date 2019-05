Kiel

Erinnern kann Rune Dahmke sich noch genau an den 29. April 2007. Der Linksaußen des THW Kiel war damals gerade 14 Jahre alt geworden. Ein ambitionierter Jugend-Handballer, der im zweiten Rang des Kieler Handball-Tempels saß, um den THW Kiel im Finale gegen die SG Flensburg-Handewitt anzufeuern. „Wobei - irgendwann bin ich glaube ich in den ersten Rang gerutscht, aber das war damals auch alles egal“, erzählt er lachend. Die packende Schlussphase, die Arena als Tollhaus, der erste Champions-League-Triumph des THW Kiel nach dem 29:27-Sieg. „Jeder in der Halle erinnert sich daran“, sagt der heute 26-Jährige. „Ich hoffe, dieses Mal wird es genauso schön.“

Das Finale wird am Sonnabend um 20.45 Uhr angepfiffen. Ab 18 Uhr spielen TTH Holstebro und der FC Porto um den dritten Platz. Die Arena öffnet ihre Pforten um 16 Uhr.

Dahmke lobt die Fans

Die Atmosphäre, die die 10.011 Fans in der ausverkauften Arena (das übliche Fassungsvermögen von 10.285 Plätzen wird nach Angaben des THW Kiel durch Vorgaben wie zum Beispiel eine größere Anzahl von Presseplätzen nicht erreicht) entfachten, begeisterte Dahmke schon beim 32:26-Sieg über Holstebro im Halbfinale. „Gefühlt war das noch einmal lauter als beim Derby gegen Flensburg“, sagt er.

Die perfekte Kieler Party, die am Sonnabend mit einem Fanmarsch vom Hauptbahnhof zur Arena (15 Uhr) starten soll, wollen die Füchse Berlin verhindern. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic spielt eine durchwachsene Saison und hatte am Freitagabend lange Probleme mit der physisch starken Mannschaft des FC Porto. Vor allem, weil die Portugiesen das 7:6-Spiel mit einem zusätzlichen Feldspieler im Angriff für sich entdeckt hatten. Nach dem Kraftakt wartet nun die vierte Begegnung mit dem THW Kiel in dieser Saison.

Füchse sehen THW Kiel als Favoriten

Die Bilanz der Zebras gegen die Füchse ist in dieser Spielzeit bislang makellos: zwei Siege in der Liga, einer im Halbfinale des DHB-Pokals. „Im Finale ist der THW klarer Favorit. Die spielen seit Wochen beständigen Handball, mit einer sehr guten Abwehr und Niklas Landin dahinter im Tor“, sagt Füchse-Torwart Silvio Heinevetter, der am Freitagabend ankündigte: „Videos vom THW schaue ich mir heute nicht mehr an.“

Das dürfte sich spätestens am Sonnabendvormittag nach einer kurzen Nacht ändern, in der Turbo-Regeneration für beide Mannschaften angesagt war. Füchse-Manager Bob Hanning jedenfalls schickte schon einmal eine Kampfansage Richtung THW Kiel. „Jetzt haben einmal gezeigt, dass wir in Kiel gewinnen können. Warum nicht noch ein zweites Mal?“, sagte er mit Blick auf das Porto-Spiel. Kiel sei zwar der Favorit. „Aber im Finale geht immer alles. Wir sind nicht chancenlos.“

