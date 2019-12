Balingen-Duell und Gerüchte um Zarabec

Kiel

Ursprünglich war die Partie am 3. Oktober angesetzt und aufgrund der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit verschoben worden. „Es geht jetzt nicht mehr um schönen Handball. Oberste Priorität ist, den Kampf anzunehmen und die Punkte zu gewinnen“, sagt THW-Trainer Filip Jicha.

Jicha : " Balingen ist kein normaler Aufsteiger"

Balingen sei, so Jicha, „kein normaler Aufsteiger“. Die „Gallier von der Alb“ waren elf Jahre lang eine feste Größe in der Liga, brauchten allerdings zwei Jahre nach dem Abstieg im Sommer 2017, um den Wiederaufstieg zu meistern. Das tat die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle (39) ohne ihren Kopf, Spielmacher Martin Strobel, der sich bei der WM im Januar das Kreuzband gerissen hatte. Mittlerweile ist Strobel wieder an Bord, hat Balingen bereits 13 Punkte gesammelt, mischt die Liga gehörig auf. „Die vielen Punkte sind kein Zufall“, weiß Jicha.

Noch ohne Strobel deklassierte der Neuling zunächst die MT Melsungen (36:23), bezwang die Füchse Berlin (31:30), mit dem Routinier folgten Unentschieden gegen Minden (30:30), Stuttgart (25:25), Ludwigshafen (25:25) sowie Siege in Göppingen (32:26) und gegen den Bergischen HC (29:27), als Balingen leider eine Kreuzbandverletzung des Ex-Magdeburgers Juan de la Peña verkraften musste. Vor der Saison hatte HBW-Manager Wolfgang Strobel mit den Rhein-Neckar Löwen Vladan Lipovina (Halbrechts) – bis dato mit 57 Treffern bester Schütze seiner Mannschaft – und Filip Taleski (Halblinks) zwei namhafte Neuzugänge an Land gezogen. Der 24-jährige Däne Mike Jensen (Nordsjælland Håndbold) soll die Lücke im Tor schließen, die Tomas Mrkva ( Bergischer HC) hinterlassen hat.

Nach dem Duell mit den Schwaben noch drei Partien bis Jahresende

Im Rückraum werden die Spielanteile zwischen Lipovina, René Zobel (rechts), Taleski, Jona Schoch (links) und Strobel verteilt, wobei auch Filip Jicha dem erfahrenen Spielmacher eine besondere Rolle beimisst: „Er war nach seiner Verletzung sofort wieder da, hat Akzente gesetzt. Balingen wird frei aufspielen wollen, aber dazu dürfen wir ihnen keinen Grund geben, dazu ist der Gegner zu gefährlich“, sagt Jicha, der vor der Phase um die Weihnachtstage herum warnt: „Diese Phase, in der man punkten muss, ist sehr anspruchsvoll.“ Nach dem Duell mit den Schwaben empfängt der THW die HSG Wetzlar (Sonntag, 16 Uhr), tritt bei Frisch Auf Göppingen an (26. Dezember, 18 Uhr) und trifft im letzten Spiel des Jahres in eigener Halle auf den TBV Lemgo (29. Dezember, 16 Uhr).

Wechselgerüchte um Miha Zarabec

Derweil tritt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi Gerüchten entgegen, die TSV Hannover-Burgdorf habe Interesse an THW-Spielmacher Miha Zarabec bekundet. Die Recken sind auf der Suche nach einem Nachfolger für den Dänen Morten Olsen. Der 28-jährige Slowene Zarabec ist noch bis Sommer 2021 an den THW gebunden. „Weder die TSV Hannover-Burgdorf noch Miha Zarabec selbst noch sein Berater haben bei mir nachgefragt. Darum ist das kein Thema“, sagte Szilagyi. „Bild“ zufolge soll Hannover seine Fühler auch nach Zarabec’ Landsmann Stas Skube ( Vardar Skopje) ausgestreckt haben. Zarabec ist in der kommenden Saison neben Kapitän Domagoj Duvnjak und Neuzugang Sander Sagosen ( Paris SG) der dritte gelernte Spielmacher im Kader.

