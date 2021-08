Graz/Köflach

Als der Bus, der die Mannschaft des THW Kiel morgens in der Regel in die Trainingshalle bringt, am Montag Richtung Köflach abbog, machte sich Erleichterung in der Zebraherde breit. Tag drei ihres Trainingslagers startete in der Therme Nova in der Lipizzanerheimat. Dort, wo die Pferde für die spanische Hofreitschule in Wien geboren und ausgebildet werden, machten die Kieler Handballer ihr Trainingslager-Seepferdchen.

Unter der Leitung von Athletiktrainer Hinrich Brockmann, von der Mannschaft mal mehr, mal weniger liebevoll „Hinrichtler“ genannt, ging es um aktive Regeneration im Wasser – einen Staffel-Wettkampf, bei dem Team „Alt“ dank Pavel Horaks starken Schwimmer-Fähigkeiten gewann – Wassernudel-Schlachten inklusive.

„Es ging darum, aktiv runterzufahren, mal das Element zu wechseln, in anderer Umgebung Spaß und Teamgeist zu fördern“, erklärte Brockmann. „Wenn man im Training immer nur drauf packt, ist die Ermüdung im Training viel schneller spürbar.“

Öffentliches Training am Nachmittag

In den Augen der Handballer hatte Brockmann seinem Spitznamen nach rund 60 Minuten dennoch wieder alle Ehre gemacht. „Das war anstrengend“, sagte Dario Quenstedt mit beinahe leerem Blick. Was ihn am Nachmittag erwartet, wusste der Torwart zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Manchmal ist es auch besser, nicht zu wissen, was auf einen zukommt.“

Die Handball-Fans in und um Graz wissen es umso besser, denn die Nachmittags-Einheit ab 17 Uhr ist öffentlich. Geimpfte, genesene oder getestete Zuschauerinnen und Zuschauer können den Kielern ab 17 Uhr im Raiffeisen-Sportpark auf die Finger schauen.