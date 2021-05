Wenn Zebras und Füchse in der Handball-Bundesliga aufeinandertreffen, sind die Gesetzmäßigkeiten des „Tierreiches“ meistens klar abgesteckt. Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) kommt es in der Berliner Max-Schmeling-Halle zum 47. Duell zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin.