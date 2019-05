Kiel

Sieben Jahre lang hat Sebastian Firnhaber seine Tore für den THW Kiel geworfen. Zuerst in der A-Jugend, dann per Zweitspielrecht parallel für den TSV Altenholz und die U 23 der Zebras, schließlich für die Profi-Handballer. Als der Flieger nach Nürnberg am Freitagabend um 19.10 Uhr in Hamburg-Fuhlsbüttel abhob, begann für „Flamme“ Firnhaber ein Trip in die eigene Zukunft.

Firnhaber wechselt im Sommer zum HCE

Denn ab der kommenden Saison läuft Firnhaber für die Franken auf. Eine Wohnung in Erlangen haben er und Freundin Neele bereits gefunden. Derzeit laufen die Planungen für den Umzug. „Allmählich wird mir klar, dass die Saison schon in einem Monat um ist“, sagt der 1,98-Meter-Mann, der seinen Wechsel bereits im November bekanntgab. Im Vergleich zur Vorsaison, in der er durch die Verletzung seines Kreisläufer- und Innenblock-Kollegen René Toft Hansen regelmäßig auf dem Feld stand, sind die Spielanteile beim THW für ihn derzeit Mangelware. Keine einfache Situation, gibt Firnhaber unumwunden zu. „Man trainiert, um zu spielen und um Erfolge mit der Mannschaft zu feiern. Und es fällt schwerer, sich über Siege zu freuen, wenn man keinen Anteil daran hat“, sagt er. Groll hegt „Flamme“ trotzdem nicht. „Ich kann ja auch verstehen, dass ich so wenig spiele. Ich habe auf meiner Position mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler zwei der besten Spieler vor mir“, sagt er.

Gislason : "Flamme gibt immer Vollgas."

Dieses Schicksal könnte ihn auch in Nürnberg vor der fränkischen Rekordkulisse von 8500 Zuschauern ereilen. „Flamme gibt immer Vollgas, der Junge ist überragend“, sagt Alfred Gislason. Für „Sozialwechsel“ ist der Isländer allerdings nicht bekannt. „Ich erwarte, dass es in Nürnberg sehr zur Sache gehen wird. Darum schicke ist die bestmögliche Mannschaft auf die Platte. Wer wann wohin wechselt, spielt in dem Moment keine Rolle.“

Kommt Firnhaber bei einem Heimspiel nicht zum Einsatz, geht er anschließend trainieren. „Ich will ja fit sein, wenn ich gebraucht werde.“ So zum Beispiel beim Final Four um den DHB-Pokal Anfang April. Wiencek war angeschlagen, Pekeler kassierte im Halbfinale gegen die Füchse Berlin die Rote Karte – und Firnhaber sprang in die Bresche. Die Kieler feierten den Finaleinzug und einen Tag später den Pokalsieg. „Ich habe etwas zum Titel beigetragen – das hat mich unglaublich glücklich gemacht.“

HCE-Coach Eyjólfsson hatte Firnhaber schon lange auf dem Radar

Sein neuer Chef wird mit Adalsteinn Eyjólfsson einer, der Firnhaber schon länger auf dem Radar hat. „Ich habe ihn schon beobachtet, als er in Altenholz noch im Rückraum gespielt hat“, sagt der 41-Jährige. Damals coachte der Isländer den TV Hüttenberg zum Durchmarsch aus der Dritten- in die Bundesliga. „Jetzt brauchte ich einen jungen Kreisläufer, der stark in der Abwehr und im Tempogegenstoß ist“, sagt Eyjólfsson. „All das hat Sebastian in der vergangenen Saison sehr gut gemacht.“

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.