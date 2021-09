Kiel/Erlangen

Wenn Donna Summer vom „Hot Stuff“ singt, meint sie mit Sicherheit nicht den HC Erlangen. Allerdings sind die Mittelfranken, die am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) in Nürnberg den deutschen Rekordmeister THW Kiel empfangen, aktuell so etwas wie das „heiße Ding“ der Handball-Bundesliga.

Ex-Zebra Raul Alonso neuer Sportdirektor beim HC Erlangen

Leipzig besiegt (19:15), Punkt in Flensburg gewonnen (27:27), Minden deklassiert (30:22), 5:1 Punkte – in Erlangen steigt die Fieberkurve, kommen erste Hitzewallungen auf. „Wir haben ein funktionierendes Miteinander. Minden war ein Statement. Aber der THW Kiel wird jetzt eine Standortbestimmung für uns. Toll, dass wir uns mit Kiel messen können“, sagt Raul Alonso. Der 42-Jährige, der von 2010 bis 2015 verantwortlich für den Nachwuchs und als Co-Trainer von Alfred Gislason beim THW Kiel wirkte, ist nach drei Jahren beim belarussischen Top-Klub Meshkov Brest zurück in Deutschland und seit Saisonbeginn Sportdirektor beim HCE.

Die sich zuspitzende, von Massenprotesten begleitete, politische Lage in Belarus unter Präsident Alexander Lukaschenko habe ihn „mitgenommen“. „Es war keine schöne Situation. Ich habe meine Arbeit dort erledigt, aber bin froh, wieder hier bei meiner Familie zu sein.“ Im Juni 2020 heiratete Alonso Freundin Janne, das Paar schlug seine Zelte nun in Bayern auf. Dort habe er „vom ersten Tag an hochprofessionelles Arbeiten“ erlebt.

Hochprofessionell und heiß. So heiß, dass die Bits und Bytes auf den Erlanger Kommunikationskanälen zuletzt glühten. Am Donnerstag gab der Klub die Vertragsverlängerung mit dem slowenischen Nationalkeeper Klemen Ferlin um drei weitere Jahre bis 2026 bekannt. „Er ist ein Schlüsselspieler, der sehr gut zu Erlangen passt. Hochkarätige Klubs waren an ihm interessiert“, so Raul Alonso über den Schlussmann, der in der vergangenen Saison mit 31,66 Prozent gehaltener Bälle das Bundesliga-Ranking vor dem Kieler Niklas Landin (31,64 Prozent) anführte.

Ob auch der THW Kiel, bei dem Torwart Dario Quenstedt nach dieser Saison gehen muss, auch dazu gehörte? Kein Kommentar vom HCE, der zuletzt auch bei den Kontrakten von Trainer Michael Haaß (bis 2024), Rückraumspieler Simon Jeppsson, Ex-Zebra Sebastian Firnhaber, Linkshänder Antonio Metzner, Rechtsaußen Hampus Olsson (alle bis 2024) und Johannes Sellin (2023) Nägel mit Köpfen machte. Nicht verlängert wurde indes das im Sommer 2022 auslaufende Arbeitspapier des norwegischen Kreisläufers und Abwehrspezialisten Petter Øverby. Der Grund: Der kommende Arbeitgeber des 29-Jährigen heißt nach Informationen unserer Zeitung THW Kiel.

VOR DEM ANPFIFF HEUTE 20.30 HC Erlangen: Ziemer, Ferlin – Sellin, Jaeger, Øverby, Marschall, Firnhaber, Büdel, Bissel, Metzner, Link, Jeppsson, Steinert, Leban, Olsson, Zechel – verletzt: Kellner (Schulter-OP), Fäth (muskuläre Verletzung/?) – Trainer: Michael Haaß (37). THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). Schiedsrichter: Christian vom Dorff/Fabian vom Dorff (Kaarst) – Bilanz: 12 Spiele, 12 Siege für den THW Kiel – Letzte Saison: 36:30 (in Kiel) und 31:25 für den THW – TV: Sky überträgt ab 20.15 Uhr live – Anpfiff: Heute, 20.30 Uhr, in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg.

Doch noch stehen sich Sander Sagosen, Harald Reinkind und ihr Landsmann am Sonnabend gegenüber – in der Arena Nürnberger Versicherung, die nach einem Beschluss des bayerischen Kabinetts nach 3G-Regeln wieder für rund 6000 Zuschauer offensteht. „Wir brauchen gegen den THW jede Hilfe“, betont Alonso. 6000 Fans, zu denen die sieben plus x HCE-Akteure trotz des Kieler Weltklasse-Kaders möglichst nicht gehören sollen. „Es gibt keinen Grund, als Fans aufzutreten“, sagt Trainer Michael Haaß. „Es wird sehr schwer für uns, aber auch der THW muss es erst einmal schaffen, unsere Deckung zu knacken.“

Am Freitagabend um 19.15 Uhr hoben die Zebras in Hamburg Richtung Nürnberg ab – von Chefcoach Filip Jicha auf eine heiße Herkulesaufgabe eingestellt. „Erlangen schwimmt auf einer Energiewelle. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir eine Spitzenleistung brauchen. Dieses Spiel werden wir nicht in 30 Minuten gewinnen“, sagt der Tscheche, der den Blick nicht nur auf den starken HCE-Innenblock mit Firnhaber und Øverby, sondern auch auf Neuzugang Christoph Steinert aus Magdeburg richtet. Der zurückgekehrte Rückraum-Linkshänder erzielte bisher 21 Treffer für den HCE.