Graz

Da steht er in Shorts, mit Vollbart, Cap und Sonnenbrille und passt wie gemalt in die österreichische Landschaft: Ales Pajovic, 40 Jahre alt, Slowene, einst für drei Monate Rückraum-Aushilfe beim THW Kiel, seit März österreichischer Nationaltrainer. Zuvor erst Spieler, dann Spielertrainer, zuletzt ein Jahr Cheftrainer beim österreichischen Erstligisten HSG Graz.

Seit er diesen Job aufgab, ist ihm ein bisschen langweilig. Auch deshalb schaut er gerne mal im Sportpark vorbei, wenn seine ehemaligen Schützlinge dort parallel zum THW Kiel trainieren. Auch sie bereiten sich auf die neue Saison vor, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit unter Pajovic zum ersten Mal seit 17 Jahren den Sprung in die Playoffs der Liga geschafft haben. „Bis September steht mit der Nationalmannschaft gar nichts an“, sagt er. „Die Routine aus dem Liga-Alltag fehlt mir ein bisschen. Deshalb komme ich immer mal vorbei.“

Aushilfe beim THW Kiel

Da trifft es sich gut, dass sich im Sportpark derzeit die Kieler tummeln, von denen Pajovic einige aus seiner kurzen Stippvisite von Oktober 2007 bis Januar 2008 beim THW Kiel kennt. Damals waren mit Christian Zeitz, Filip Jicha und Nikola Karabatic drei Rückraum-Säulen verletzt. Gleichzeitig saß Pajovic bei Ciudad Real nur auf der Tribüne, weil er der zehnte Nicht-Spanier im Team war, das nur neun Ausländer einsetzen durfte.

Während er also auf die Einbürgerung von Arpad Sterbik und Siarhei Rutenka wartete, machte er in Kiel den Feuerwehrmann, warf er in seinem ersten Spiel im THW-Trikot gegen den VfL Gummersbach gleich zehn Tore. „Die drei Monate in Kiel waren super“, erinnert er sich.

Anschließend blieb er noch eine Saison bei Ciudad Real, wurde spanischer Meister und gewann die Champions League, bevor er nach Celje in die slowenische Heimat wechselte. 2011 kam die erste Station in Österreich. Mit einem Kurzengagement verhalf er dem HC Shoppingcity Seiersberg zum Erstliga-Aufstieg. Es folgten eineinhalb Bundesliga-Jahre in Magdeburg und zweieinhalb in Lübbecke, dann zog es Pajovic und seine Frau Tina mit den Kindern Lia (heute 12 Jahre) und Josh (14) nach Graz.

THW trifft am Sonnabend auf steirische Auswahl

„Es ist super hier. Man hat viele Freizeit-Möglichkeiten, und wir brauchen von hier aus nur eine Stunde nach Celje“, sagt der passionierte Mountainbiker, der sich seine derzeit üppige Freizeit auch gerne mit Crossfit-Einheiten vertreibt.

Weil er es nicht abwarten kann, bis er im September das Nationalteam um sich versammeln kann, springt er am Sonnabend auch schon als Trainer für die steirische Handball-Auswahl ein, die um 18.30 Uhr im Testspiel gegen den THW Kiel antritt und sich aus Spielern der HSG Graz und Verstärkungen von der Union Juri Leoben, dem HC Bruck und ATV Trofaiach zusammensetzt.

„Die Jungs freuen sich riesig darauf. Für sie ist es unglaublich, gegen den THW Kiel zu spielen“, sagt Pajovic. „Wir werden einen 21-Mann-Kader haben, und jeder soll seine Chance bekommen. Wer weiß, vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung...“ Pajovic lacht, dann winkt er ab. „Wohl eher nicht...“