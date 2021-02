Der THW Kiel hat in der Champions League das Achtelfinale erreicht. Mit Blick auf das coronabedingte Termin-Chaos hat die EHF den Modus so geändert, dass alle Klubs um den Viertelfinaleinzug spielen. Die Gruppenphase geht trotzdem weiter, möglichst viele Spiele sollen sportlich entschieden werden.

Von Merle Schaack