Kiel

Trotz Spiel-Flut und Corona-Zwangspause haben die Handballer des THW Kiel in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Punkte indes schon: Am grünen Tisch mussten sie in dem nicht mehr nachholbaren Spiel gegen Motor Zaporozhye beide Zähler in die Ukraine schicken.

„Das wäre natürlich bitter, wenn uns diese beiden Punkte am Ende fehlen. Aber sie in der Liga zu verlieren, wäre in unserer jetzigen Situation noch schlimmer“, sagt THW-Rückraumspieler Harald Reinkind. Umso wichtiger werden die verbleibenden Spiele gegen RK Celje (Dienstag, 20.45 Uhr) und RK Zagreb (Donnerstag, 17 Uhr). Beide müssen die Zebras gewinnen, wollen sie die Gruppe B auf dem dritten Platz beenden.

Wiencek: Nicht über Programm nachdenken

Das ist das erklärte Ziel von Reinkind und Co. – auch wenn die Beine angesichts des Marathons mit sieben Spielen in 13 Tagen derzeit nicht leichter werden. „Wir hätten es uns anders gewünscht, können es aber nicht ändern“, sagte Co-Kapitän Patrick Wiencek, nachdem die Zebras mit einem Kraft- und Willensakt im Bundesliga-Spitzenspiel die Füche Berlin mit 32:26 (13:16) bezwungen hatten. „Wir wollen jetzt nicht auch noch Kraft darauf verschwenden, über unser Programm nachzudenken.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das hält zum Ende der Königsklassen-Gruppenphase die zwei Tabellen-Schlusslichter der Gruppe B bereit. Celje ist bereits sicher Siebter, hat durch die Modus-Änderung und den damit verbundenen Achtelfinal-Einzug aller Teilnehmer bereits sein Saisonziel erreicht.

THW Kiel: Gegner Celje hielt Barcelona-Stars in Atem

Dennoch erwartet THW-Linksaußen Rune Dahmke eine „junge, gut ausgebildete Mannschaft. Die werden rennen ohne Ende“. Celje ist die Talentschmiede Sloweniens, auch THW-Regisseur Miha Zarabec spielte sich dort auf die Wunschliste der THW-Verantwortlichen. Im aktuellen Kader zählen Kreisläufer Kristjan Horzen (35 Tore) und Linksaußen Tilen Kodrin (36) zu den Leistungsträgern. Zuletzt hielten sie das Star-Ensemble vom FC Barcelona lange in Atem, ehe die Katalanen mit 32:29 die Oberhand behielten.

Auch die Kieler haben bereits am eigenen Leib erfahren, wie sich der Celje-Wirbel anfühlen kann. Im Hinspiel konnten sie kaum so schnell gucken wie sie mit 0:5 und 1:6 hinten lagen, ehe sie die Partie noch in einen deutlichen 35:24-Sieg drehten. Ein Spielverlauf, der an die vergangenen Partien des THW erinnert. Vielleicht schlägt auch am Dienstag wieder die späte Stunde der Zebras.