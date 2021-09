Kiel/Melsungen

Melsungen. In den Ohren von Handball-Fans klingt die Stadt im Norden Hessens nach großen Ambitionen, vielen Nationalspielern, einem der größten Etats der Liga – in den letzten Spielzeiten der Handball-Bundesliga aber auch immer wieder nach Erfolglosigkeit. „Ganz ehrlich, ich weiß es nicht“, sagt THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler, gefragt nach seinen Erwartungen an die Partie der Zebras bei der MT Melsungen (Sonnabend, 20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online). „Ich denke jedes Jahr im Vorfeld, jetzt sind sie wirklich so gut. und dann packen sie es doch nicht.“

In Tabellenplätzen bedeutete das in der vergangenen Spielzeit Rang acht für den Klub, dem Finanzsorgen aufgrund der Unterstützung durch das milliardenschwere Pharma-Unternehmen B. Braun eher fremd sind. Eine weitere Episode in einer Reihe von Platzierungen, die der „MT Deutschland“ den Ruf eines Papiertigers eingebracht haben. Denn obwohl der Kader um Kapitän Kai Häfner, Rechtsaußen Timo Kastening, Shooter Julius Kühn und Torwart Silvio Heinevetter sieben (Ex-) Nationalspieler umfasst, verlor das Ensemble unter anderem zu Hause gegen den Auf- (und späteren Absteiger) Coburg, spielte unentschieden gegen Kellerkind Minden, verlor mit zehn Toren in Erlangen.

Top-Talente Gomes und Jonsson verstärken Melsungen

Und so hat man in Melsungen aufgehört, den Angriff auf die Liga-Spitze als Ziel auszugeben, auch wenn Neuzugänge wie der 23-jährige Halblinke André Gomes (kam vom FC Porto, laboriert derzeit aber an einer Sehnenreizung) oder der neue isländische Mittelmann und Innenblock-Spieler Elvar Örn Jonsson (23, aus Skjern/DK) zu den spektakulärsten Importen des Jahres in die Bundesliga gehören.

„Für uns geht es vor allem darum, konstanter zu werden“, sagt Michael Allendorf. Der 34-jährige Linksaußen läuft seit 2010 im MT-Dress auf, erlebte die erfolgreichste Spielzeit 2015/16, die dem Klub mit Rang vier erstmals einen europäischen Startplatz bescherte, und nun den Spagat zwischen öffentlichen Erwartungen und Realität. Woher der kommt? „Wüsste ich das, hätte ich das schon längst gesagt“, sagt Allendorf, der seine aktive Karriere nach dieser Spielzeit beenden und auf die Geschäftsstelle wechseln wird. „Wir haben zwar viele deutsche Nationalspieler. Aber das heißt ja nicht, dass das die besten Spieler sind. Mit Mannschaften wie Kiel und Flensburg kann unser Kader nicht mithalten.“

Punktuell allerdings durchaus. So musste der THW Kiel im Mai beim 29:28-Heimsieg bis zum Schluss zittern. Allendorf macht kein Hehl daraus, dass die ständige Mentalitätsfrage wurmt. „Es kann schon sein, dass man noch mehr verkrampft, wenn man im Spiel merkt, dass es nicht so läuft“, sagt der Linksaußen, der einst in Heppenheim gemeinsam mit Formel1-Star Sebastian Vettel die Schulbank drückte („Wir hatten einen kleinen Wettkampf, wer mehr Fehlstunden sammelt, weil er für den Sport freigestellt wurde.“).

Der Saisonstart der MT war bereits turbulent. Beim 26:26 beim TBV Lemgo-Lippe musste die Partie zunächst eine Dreiviertelstunde wegen eines Stromausfalls unterbrochen werden. Dann brachte Trainer Gudmundur Gudmundsson seine Mannschaft um das erste Erfolgserlebnis, als er nach dem Ausgleichstreffer des TBV drei Sekunden vor Schluss eine Auszeit nahm – und Häfners Treffer ins leere Lemgoer Tor deshalb nicht zählte. „Es wären zwei Punkte drin gewesen, deshalb überwog zunächst der Ärger“, sagt Allendorf, der dem Trainer aber keinen Vorwurf macht. „Wäre Kais Wurf daneben gegangen, hätte jeder gefragt, warum er keine Auszeit genommen hat.“

Wie sich Siege über den THW Kiel anfühlen, weiß Allendorf ebenfalls. Zu seinen Lieblingserinnerungen gehört die an den 29:25-Sieg in Kiel 2012, als die MT die THW-Serie von 585 Tagen ohne Niederlage beendete. „Noch mal ein Sieg gegen Kiel zum Abschied – das wäre schon schön“, sagt er.

Der THW, der die Reise nach Kassel am Freitag im Zug antrat, ist jedenfalls gewarnt. „Ich erwarte ein Spitzenspiel“, sagt Trainer Filip Jicha angesichts der Zuschauer-Rückkehr in die Rothenbach-Halle. In Melsungen hofft man auf um die 3000 Geimpfte und Getestete, die in die Halle kommen dürfen. „Allein deshalb wird Melsungen eine gute Leistung abliefern wollen“, prognostiziert der Tscheche. Aber Prognosen und Melsungen – das ist eben so eine Sache...