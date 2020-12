Von 100 auf Null, von Handball-Europa in die eigenen vier Wände, von Gegner-Vorbereitung zu Telefonaten mit dem Gesundheitsamt. Die Quarantäne der Mannschaft des THW Kiel durch drei mit Corona infizierte Spieler stellt das Team vor neue Herausforderungen. Youngster Sven Ehrig musste sogar umziehen.

THW Kiel in Quarantäne - Einblicke in den Zebra-Lockdown

Von Merle Schaack