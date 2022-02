Stuttgart/Kiel

Wer sich in der Handball-Bundesliga mit dem TVB Stuttgart – am Donnerstag (19.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) Gastgeber für den THW Kiel – beschäftigt, trifft auf Kontraste. Kontrastreich verliefen auch die vergangenen Wochen von TVB-Linksaußen Patrick Zieker. Beide Teams müssen am Donnerstag beim Bundesliga-Re-Start ohne ihre Top-Keeper auskommen.

Als Nachnominierter im Corona-Chaos reiste der 28-jährige Zieker im Januar zur deutschen Mannschaft bei der EM in Bratislava. Zieker kam, sah, nutzte seine Chance mit elf Toren in vier Spielen (85% Wurfquote) und blieb „Gott sei Dank verschont vom Virus“. Ein Hochgefühl im Ensemble von Bundestrainer Alfred Gislason: „Ich habe mich über diese Chance wahnsinnig gefreut. Es ist besonders, für Deutschland zu spielen. Das gibt mir einen Schub.“ Nach seiner Rückkehr und vier prophylaktischen Pausentagen mit Individualtraining fernab der Mannschaft hat der handballerische Alltag des Linksaußen nun wieder einen anderen, düsteren Namen: Abstiegskampf.

TVB Stuttgart: zweitbester Angriff, schlechteste Abwehr

Kontraste: Der TVB stellte vor der Winterpause mit 523 Toren hinter dem THW Kiel (547) den zweitbesten Angriff der Liga, mit 570 Gegentoren aber auch die schlechteste Abwehr. Zieker lacht: „Ja, das ist kurios. Wir dürfen nicht alles schlechtreden. Aber wir waren in der Abwehr nicht gut genug, brauchen mehr Stabilität, müssen unseren Torhütern mehr helfen.“ Apropos Torhüter: Mit sofortiger Wirkung ersetzt das slowenische Torwart-Talent Miljan Vujovic (RK Celje) schon jetzt und nicht erst im Sommer Primoz Prost. Im Sommer stößt dann auch noch Routinier Silvio Heinevetter aus Melsungen zu den „Wild Boys“ vom Neckar, ebenso wie Kreisläufer und EM-Allstar Oscar Bergendahl (GOG Gudme). Im Kiel-Spiel fehlen wird indes Europameister Tobias Thulin, der sich wie auch Kiels Keeper Niklas Landin zum EM-Abschluss doch noch mit dem Coronavirus infiziert hat und in Quarantäne ausharren muss.

Bei der EM Kollegen, am Donnerstag Kontrahenten: Patrick Zieker (TVB Stuttgart, re.) und Kiels Patrick Wiencek. Quelle: Sascha Klahn

„Wir müssen mehr in die Aggressivität kommen, Absprachen verbessern“, sagt Zieker. Für den mit 64 Treffern hinter Rückraum-Shooter Adam Lönn (97) zweitbesten Schützen der Schwaben hatte die Winterpause trotz der EM auch eine reinigende Funktion: „Man konnte ohne Erfolgsdruck an Sachen arbeiten, die vielen Negativerlebnisse vergessen.“ Negativerlebnisse, die die Bittenfelder bis auf Platz 16 haben abstürzen lassen, wo sie mit 9:27 Punkten nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Abstiegsrängen stehen. Trainer Roi Sánchez setzte darum während der EM-Phase auf viele Testspiele, in denen der Schweizer Meister Pfadi Winterthur (42:25) und Ligakonkurrent DHfK Leipzig (30:22) eindrucksvoll auf Distanz gehalten wurden. Zugelassen sind in der Porsche-Arena 3000 Zuschauer.

„Der THW hat fast nur Nationalspieler. Sie spielen seit Jahren ohne Pause. Das kann für uns eine Chance sein, aber dann müssen wir auf den Punkt da sein“, sagt Zieker.

Lesen Sie auch Gegner offen: THW Kiel hofft auf Halbfinal-Revanche gegen Lemgo

Am Mittwochnachmittag starteten die Kieler Zebras von Hamburg aus mit dem Flieger zu einem Auswärts-Doppelpack: Nach der Partie in Stuttgart geht’s am Freitagmorgen direkt weiter nach Düsseldorf. Dort wartet am Sonntag (16 Uhr) der Bergische HC. Linkshänder Harald Reinkind ist aus seiner Quarantäne in die Mannschaft zurückgekehrt.

Vor dem Anpfiff – Do., 19.05 Uhr TVB Stuttgart: Pesic, Vujovic – Häfner, Rúnarsson, Weiß, Hanusz, Schöttle, Lönn, Schulze, Röthlisberger (?), Augustinussen, Zieker, Müller, Pfattheicher, Peshevski, Kristjánsson (?) – verletzt/fehlend: Nicolaus (Schulter), Thulin (Quarantäne nach Corona-Infektion) – Trainer: Roi Sánchez (37). THW Kiel: Quenstedt, Saggau – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – fehlend: N. Landin (Quarantäne nach Corona-Infektion) – Trainer: Filip Jicha (39). Schiedsrichter: Ramesh Thiyagarajah/Suresh Thiyagarajah (Gummersbach) – Bilanz: 14 Spiele, 14 Siege für den THW – Hinspiel: 35:31 für den THW – TV: Sky überträgt ab 19 Uhr live – Anpfiff: Donnerstag, 19.05 Uhr, in der Porsche-Arena in Stuttgart.

Bei Trainer Filip Jicha befindet sich auch eine gehörige Portion Vorfreude mit im Gepäck: „Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Ich spüre die Energie und die mentale Frische“, sagt der Tscheche. „Sorgen bereitet uns nur weiterhin die Frage, mit welcher Mannschaft man von Spiel zu Spiel antreten kann. Aber viele meiner Spieler waren bereits infiziert, und die anderen werden hoffentlich nicht alle auf einmal ausfallen.“

Nach den genauen Vorgaben der neuen Corona-Landesverordnung dürfen nun statt der zunächst angenommenen 3085 Zuschauer doch 3435 Fans die kommenden Heimspiele des THW Kiel besuchen. Das betrifft zunächst die Partien gegen Montpellier (23. Februar) und Erlangen (27. Februar).