In Zeiten der Pandemie ist alles anders. Am Dienstagabend setzte sich der THW Kiel in Köln die Krone in der Handball-Champions-League auf. Dort, wo ansonsten das Dach der Lanxess Arena "wegfliegen" würde, herrschte Ungewissheit. Klar war nur: Gegen Mitternacht wollte der THW-Tross Köln verlassen.