Kurz nach dem 25:25 bei den Rhein-Neckar Löwen verkündete der THW Kiel, dass er den Gewinn der Meisterschaft nach der Rückkehr nach Kiel noch am Sonntagabend coronakonform mit seinen Fans an der Kiellinie feiern möchte.

Ab 21.30 Uhr präsentiert die Mannschaft den Fans des Rekordmeisters an der Kiellinie die Meisterschale. Anders als im vergangenen Jahr, als die Ehrung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste, sollen die Fans des THW Kiel ihre Mannschaft mit Abstand und an der frischen Luft empfangen.

Mit der "MS Düsternbrook" die Kiellinie entlang

Mit der "MS Düsternbrook" der Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft wollen die Zebras nach ihrer Landung am Flughafen in Kiel-Holtenau vom Marinehafen in der Wik die Kiellinie entlang schippern und dabei die Blücherbrücke und Reventloubrücke passieren.

Lesen Sie auch: 25:25 in Mannheim - Der THW Kiel zittert sich zum Meistertitel

Der THW Kiel kündigte an, der Kapitän der „MS Düsternbrook“ werde dicht am Ufer fahren, damit die Fans die Mannschaft sehen und hören können.

Fans sind aufgerufen, Abstand zu halten

Der Klub bittet alle Fans, auf Abstand zu achten und gegebenenfalls eine Maske zu tragen.

„Wir freuen uns riesig darauf, unsere Fans zum Abschied von dieser langen, schwierigen Saison noch einmal sehen und lautstark hören zu können. Noch mehr freuen wir uns, dass wir Ihnen heute Abend

die Meisterschale mitbringen und diese mit ihnen feiern können – auch wenn es nicht auf dem Rathausplatz ist“, sagt Kapitän Patrick Wiencek, und fügt mit einem Augenzwinkern an: „Das machen

wir dann hoffentlich wieder im nächsten Jahr!“