Kiel

Als Sven Ehrig am frühen Sonntagnachmittag per Kempa-Flugshow zum 33:23 (18:14)-Endstand trifft, fällt im THW-Puzzle der Perfektion das letzte Teil wie von Zauberhand an seinen Platz. 60 Handball-Minuten einer überlegenen Machtdemonstration finden des deutschen Handball-Meisters gegen seinen von Verletzungspech geplagten ärgsten Rivalen finden damit ihr Ende. Für die Kieler ist ein weiterer Teil eines makellosen Saisonauftakts. Für Flensburg das (vorläufige?) Ende der Meister-Träume.

Während die Kieler im Anschluss auf die Euphorie-Bremse treten (Top-Torschütze Sagosen: „Es gibt in der Liga noch genug andere starke Mannschaften. Über die Meisterschaft sollten wir erst am 34. Spieltag reden.“), sagt SG-Trainer Maik Machulla nach den Minuspunkten zwei und drei desillusioniert: „Von unseren Saisonzielen müssen wir uns ein Stück weit verabschieden.“

Landin auf Welthandballer-Niveau

Der THW posaunt an diesem Sonntagnachmittag hingegen ein freudiges Ausrufezeichen in die Liga. Da ist Harald Reinkind, der von Sander Sagosen und Domagoj Duvnjak in Position gebracht, trifft wie ein Präzisionsschütze. Da ist Niklas Landin, der nach schwacher Leistung beim Champions-League-Auftakt in Brest seine Welthandballer-Qualität wieder auspackt, nach zwölf Minuten gegen Hampus Wanne Sieger im Siebenmeter-Duell bleibt und seinen Vorderleuten fortan ein starker Rückhalt ist. Und Derby-Erstling Aaron Mensing ein Graus.

Der 23-Jährige, im Sommer vom dänischen Erstligisten Team Tvis Holstebro nach Flensburg gewechselt, ist einer von nur noch drei unversehrten Rückraum-Säulen im Konstrukt der Flensburger, die mit nur neun etatmäßigen Feldspielern angereist sind, den Kader mit den Youngsters Mikael Helmersson und Oscar von Oettingen aufgefüllt haben. Und weil die Kieler wissen, dass diese Derby-Atmosphäre niemanden kalt lässt, der sie zum ersten Mal erlebt, lassen sie den jungen Dänen Werfen. Fünfmal in der ersten Halbzeit, zweimal scheitert er an Landin, einmal wirft er übers Tor.

Zebras nutzen fast jede Chance

Die Zebras indes treffen 20 Minuten lang in fast jedem Versuch, lassen sich von den Jubelstürmen auf den Rängen beflügeln, die erstmals seit eineinhalb Jahren neue Dezibel-Rekorde brechen, als Landin Mensing und Mensah zwei Würfe in Folge abkauft, Steffen Weinhold schräg in der Luft liegend trifft, Duvnjak in der Abwehr den Ball klaut und Hendrik Pekeler per Gegenstoß auf 13:8 erhöht.

Die höchste Führung der ersten Hälfte erzielt Magnus Landin beim 15:9, dann schalten die Kieler einen Gang zurück. Das liegt auch an Kevin Møller. Der Torwart, im Sommer nach drei Jahren beim FC Barcelona zur SG zurückgekehrt, kommt in der 18. Minute für Benjamin Buric ins Tor, ist Endstation für zwei der letzten drei Kieler Angriffe vor der Pause – und lässt den THW-Vorsprung auf 18:14 schrumpfen.

SG verkürzt auf drei Tore

Und auch wenn die Kieler nach Wiederanpfiff weiterhin eine Weile nach dem Puzzleteil der Präzision suchen, Gottfridsson, Svan und Møller die SG beim 17:20 wieder in Schlagdistanz bringen – am Ende sind die Flensburger, bei denen nun der 18-jährige von Oettingen im rechten Rückraum ran muss und Neuzugang Anton Lindskog nur den Pfosten des leeren THW-Tors trifft, nicht mehr ebenbürtig. Die Zebras sind einfach breiter aufgestellt. Und schnell wieder im Flow. Pekeler und Wiencek treffen vom Kreis, feiern in der Abwehr ihr blindes Verständnis, Landin entnervt weiterhin Mensing, Ekberg trifft per Gegenstoß zum 23:17 (40.).

Während SG-Trainer Maik Machulla zur Auszeit greift, um womöglich noch zwei Bundesliga-Punkte zu retten, die nach sieben Minuten ohne SG-Tor nicht mehr zu retten sind, haben die Kieler richtig Spaß: Nikola Bilyk feiert beim 26:17 (45.) seinen ersten Derby-Treffer nach einjähriger Abstinenz, Wiencek fängt in der Abwehr einen Gottfridsson-Pass an den Kreis ab, vollendet den Gegenstoß, indem er den Ball zum 27:18 ins Tor kegelt, die Arme anschließend ausbreitet, das Publikum anpeitscht, das eh schon im Freudentaumel ist.

THW Kiel als eines von vier Teams ohne Punktverlust

Die Fans stört auch nicht, dass sich der THW in der Schlussphase einige Fehlwürfe leistet, Kevin Møller am Ende das Torwart-Duell ausgeglichen gestaltet. Alle anderen Vergleiche gewinnt an diesem 19. September aber der THW. Als Sven Ehrig Sekunden vor der Schluss-Sirene zum 33:23-Endstand trifft, fällt das letzte Puzzleteil zum Sieg in diesem 105. Landesduell an seinen Platz.

Nach drei Liga-Spieltagen führen die Kieler die Tabelle mit 6:0 Punkten und einem Tore-Plus von 26 an, sind neben den Füchsen Berlin, dem SC Magdeburg und Frisch Auf Göppingen als einziges Team ohne Punktverlust und haben durch den Derby-Sieg einen ihrer Hauptkonkurrenten eindrucksvoll distanziert.

Ein freier Tag als Belohnung

Auch THW-Trainer Filip Jicha gestattete sich ein paar Stunden des Genießens, sprach mit Blick auf den perfekten Liga-Start und die Tabellenführung von einer „schönen Momentaufnahme, die aber morgen wieder verschwindet“. Und bedankte sich bei seiner Mannschaft auf Trainer-Art, verkündete: „Die Jungs bekommen morgen frei.“

THW Kiel – SG Flensburg-Handewitt 33:23 (18:14) THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/ 12/1 Paraden), Quenstedt (n.e.) – Ehrig 2, Duvnjak, Sagosen 7, Reinkind 5, M. Landin 2, Weinhold 4, Wiencek 2, Ekberg 4/2, Ciudad n.e., Dahmke 3, Zarabec 1, Horak, Bilyk 1, Pekeler 2. SG Flensburg-Handewitt: Buric (1.-17. Minute/1 Parade), Møller (ab 17./12) – Helmersson n.e., Golla 3, Hald, Svan 2, von Oettingen 2, Wanne 6/4, Steinhauser, Mensah 6, Gottfridsson 2, Jakobsen n.e., Mensing 2, Lindskog. Schiedsrichter: Schulze/Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Strafminuten: THW 8 (2x Weinhold, M. Landin, Duvnjak), SG 4 (Svan, Lindskog) – Siebenmeter: THW 2/2, SG 5/4 (N. Landin pariert Wanne) – Spielfilm: 1:0, 4:2 (4.), 7:7, 9:8 (16.), 13:8, 15:9 (25.), 17:11, 18:14 – 19:16 (35.), 26:17 (46.), 27:20, 30:22 (57.), 33:23 – Zuschauer: 9000 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Am Mittwoch (20.45 Uhr) geht es für die Zebras mit dem Champions-League-Heimspiel gegen Elverum HK (Norwegen) weiter. Am Wochenende treten sie dann beim HC Erlangen in der Liga an. Jenem Klub, der den Flensburgern ihren ersten Punktverlust der Saison beifügte.