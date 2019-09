Tag zwei nach der Niederlage in Magdeburg, Tag vier vor dem Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt – am Montag schwankte der THW Kiel noch zwischen Katerstimmung und dem ersten Anflug von Derby-Fieber. Am Donnerstag (19 Uhr) geht es für de Zebras um die nächsten "Big Pionts" in der Liga.