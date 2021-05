Kiel

Allein 24 waren und sind in den Monaten März, April und Mai terminiert. Dennoch bewies der Bundesliga-Tabellenführer über Pfingsten gleich zweimal gegen Melsungen (29:28) und Lemgo (30:25) zähe Endspurt-Qualitäten.

Die Körper ausgelaugt, die Köpfe leer, bei Spielen im Zwei- oder Drei-Tage-Rhythmus ist an echtes Training nicht zu denken. Sonnabend Melsungen, Sonntag Abfahrt nach Lemgo, Montag Lemgo, Mittwoch Abfahrt nach Leipzig, Donnerstag Leipzig und so weiter. „Ich bin enorm stolz. Das war zwar nicht schön, aber ohne Training kann man eben nicht mehr erwarten“, sagte Filip Jicha nach dem 30:25-Erfolg an seiner alten Wirkungsstätte in Lemgo. Überrascht zeigte er sich angesichts ungeahnter Kräfte auf der Zielgeraden der 60 Minuten nicht: „Am Anfang sind die Mannschaften immer frischer als wir. Darum müssen wir sie müde machen. Meine Jungs sind daran gewöhnt, diesen Wahnsinn zu betreiben. Das ist ein Vorteil. Sie sind weiter über die Linie, als gesund wäre.“

Wie Meister Geppetto hielt Jicha auch in Lemgo die Fäden sensibel in der Hand, gönnte beispielsweise Rechtsaußen Niclas Ekberg schon nach 20 Minuten eine Verschnaufpause, brachte Sven Ehrig. „Er hat einen sehr guten Part gespielt wie auch Hendrik Pekeler nach der Pause in der Verteidigung. Am Ende war es pure Willenskraft und individuelle Klasse. Sie beißen auf die Zähne, und sie jammern nicht“, so Jicha. In der Phase nach der knappen 19:18-Führung (42.) erzielten allein Sander Sagosen und Steffen Weinhold sieben Treffer auf dem Weg zur 28:22-Entscheidung (56.). „Sander ist nach seiner Krankheit schon nach zwei Minuten über der Linie, ist eigentlich ein viel besserer Handballer. Darum ist das alles nicht selbstverständlich. Ich bin extrem stolz und dankbar“, so Jicha.

"Auch ein Niclas Ekberg braucht eben mal eine Pause"

Youngster Sven Ehrig (20) hatte nach Abpfiff allen Grund, happy zu sein. „Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass ich so viele Spielanteile bekomme, hätte ich ihm nicht geglaubt. Aber auch ein Niclas Ekberg braucht eben mal eine Pause“, sagte der Linkshänder, der sich auch selbstkritisch zeigte: „In der Abwehr sieht es blöd aus, wenn der Halbe da so durchspringt, aber insgesamt bin ich zufrieden. Es ist schon schwer, alle zwei, drei Tage zu spielen. Da fehlt der letzte Schritt, die Abgezocktheit. Wir tun uns schwerer als sonst.“

Umso wichtiger ist für Linksaußen Rune Dahmke eine besondere Fähigkeit seiner Mannschaft: „Es ist unglaublich stark, wie wir für fünf bis zehn Minuten den Schalter umlegen können. Das hat man nach der Pause gesehen. Da war dann voll Stimmung auf dem Feld.“ 50 Spiele sind absolviert, maximal zehn (acht in der Bundesliga, bis zu zwei im DHB-Pokal) kommen noch. „Ich habe jetzt immer nur noch diese zehn Spiele im Kopf“, sagte Dahmke. „Ein Ende ist in Sicht. 50 haben wir, die zehn kriegen wir auch noch hin. Und so lange können wir uns nicht ausruhen.“