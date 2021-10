Lübbecke

Wer vor der Partie des Handball-Rekordmeisters THW Kiel beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke einen Euro auf einen Sieg der Ostwestfalen gesetzt hatte, bekam am Sonnabendabend das 12,72-Fache zurück. Für Lübbecke war das 29:25 der erste Sieg über die Zebras seit 2002.

Und um eine ähnliche Durststrecke des THW Kiel in der Liga wie zuletzt durch die Unentschieden in Berlin und gegen Lemgo sowie die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SC Magdeburg zu finden, muss man in den Geschichtsbüchern fast ebenso weit zurückblättern: Zum ersten Mal seit April 2003 haben die Kieler vier Bundesliga-Spiele in Folge nicht gewonnen.

Jicha: „Es war zu viel Unruhe“

Völlig indisponiert präsentierten sich die Zebras in Lübbecke, so dass der ungeübte Zuschauer Rekordmeister und Rekord-Aufsteiger durchaus hätte verwechseln können. Letzterer bestritt die Partie in Abwesenheit von fünf Stammkräften zudem mit nur acht Feldspielern. Der THW Kiel hingegen trat erstmals seit zwei Wochen wieder in voller Besetzung an.

„Ich habe den Eindruck, dass wir dadurch die Verantwortung weitergeschoben haben“, sagte Jicha und nannte auch private Angelegenheiten bei drei Spielern als Teil der „Kleinigkeiten, die heute alle zusammengekommen sind“. „Es war zu viel Unruhe, zu viele Ausreden. Und das hasse ich“, schimpfte er.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass auch die Unruhe um Sander Sagosens Abgang im Sommer 2023 dazu beigetragen hat, bestritt er. „Wir wussten Bescheid. Und auf der Ebene im Profisport, auf der wir unterwegs sind, ist es normal, dass Spieler umworben werden und etwas Unruhe herrscht. Das heute war eine Frage der Verantwortung.“

Jicha hatte Dario Quenstedt, Nikola Bilyk, Sven Ehrig und Pavel Horak in die Startsieben beordert, vier Spieler, die beim THW am ehesten der zweiten Reihe zuzuordnen sind. Womöglich ein Impuls, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen? Jicha sah das anders. „Die, die starten, sind frisch, die müssen da sein. Unser Kader ist so zusammengestellt, dass wir durch die Saison kommen – aber nur, wenn alle funktionieren.“

Zu Normalform fand am Sonnabend keines der Zebras. Weder im Angriff noch in der Abwehr oder im Tor. „Unter meiner Leitung dürfen wir uns so nicht präsentieren“, zürnte Jicha. „Das ist inakzeptabel für mich, der diesen Verein im Herzen trägt. Da werde ich jetzt gegensteuern und jedem einzelnen ganz deutlich klarmachen, dass das so nicht weitergeht.“

Straftraining während der Länderspielwoche

Wie genau er das tun will, wollte der 39-Jährige direkt im Anschluss an die Partie nicht verraten, kündigte nur an: „Es wird Katerstimmung herrschen. Und ich werde provozieren, dass es das über einen längeren Zeitraum tut. Wir müssen die Situation 100-prozentig ändern. Und zwar sofort.“

Die Chance auf Wiedergutmachung bekommen die Kieler erst am 11. November beim Heimspiel gegen den Bergischen HC. Zunächst sieht der Handball-Kalender eine Nationalmannschaftswoche vor, bei der fünf Zebras mit ihren Nationen im Einsatz sind. „Das kann ein Impuls sein, vielleicht ist das positiv“, sagte Jicha und kündigte an: „Diejenigen, die in Kiel bleiben, werden sicherlich weiter trainieren.“