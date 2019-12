THW Kiel deklassiert Balingen

Kiel

Lange nicht gesehen, Balingen! Nach zwei Jahren sind die Schwaben wieder da, spielen den mutigen Handball, den Trainer Jens Bürkle seiner Mannschaft um Routinier Martin Strobel eingeimpft hat. Liest sich spannend, der Kader: Da wären zum Beispiel Filip Taleski und Vladan Lipovina im Rückraum, die bei den Rhein-Neckar Löwen nicht reüssieren konnen und nun bei den "Galliern von der Alb" einen Neuanfang gemacht haben.

Halbzeit eins: Der THW-Express ist nicht aufzuhalten

Nach einer Viertelstunde ist allerdings genau jenes Ex-Löwen-Duo die personifizierte Chancenlosigkeit der Gäste. Lipovina: vier Wurfversuche, null Tore. Taleski: ein Wurf, null Tore. Der THW führt mit 11:4 (15.), kommt mit konsequenter Deckungsarbeit ins Tempospiel, während die Balinger an überhasteten Aktionen, den wachen Reflexen der Kieler oder einem gut aufgelegten Dario Quenstedt im Tor scheitern.

Quenstedts Statement

Ausgerechnet Quenstedt: Am Tag, als durchsickert, dass Bundestrainer Christian Prokop für die EM auf die Dienste des Zebra-Schlussmannes verzichten will, pariert der 30-Jährige bis zur Pause allein neun Bälle. Der THW empfängt den Gegner zuweilen mit einem echten Riegel auf zehn Metern, stellt später auf eine offensive 3:2:1-Deckung um. Doppel-Parade Quenstedt - Ole Rahmel zum 14:5 (21.).

Bürkle wechselt gleich blockweise, ist sichtlich unzufrieden, bringt den siebten Feldspieler. Man kann sagen, der Coach der Balinger lässt nichts unversucht. Doch die defensive Performance der Kieler bleibt exzellent. Die Folge: 19:10 zur Pause. Kommt jetzt die obligatorische schwarz-weiße Schwächephase nach der Pause? 19:11 (32.), 19:12 (34.) - aber dann kommen gierige Zebras wieder in Fahrt.

Kuriose Siebenmeter-Fehlwürfe

Vielleicht nicht sofort vom Siebenmeter-Strich. Kurios: Nachdem Niclas Ekberg vor der Pause bereits zweimal an Mike Jensen im HBW-Tor gescheitert war, entschärft der Däne in der 38. Minute unmittelbar nacheinander gleich zwei Strafwürfe von Magnus Landin und Nikola Bilyk. Danach macht es Ekberg aus sieben Metern eben wieder selbst, und der THW setzt seine Torejagd eindrucksvoll fort. Dahmke und Bilyk per Tempogegenstoß zum 25:15 (43.), zweimal Weinhold zum 29:17 (47.). Die Angriffe sind gut austariert, hinten gelingen schöne Steals (Nilsson/47.), und vorne setzt jetzt auch Miha Zarabec zählbare Akzente (31:20/51.). Zum besten Schützen avanciert Ole Rahmel mit acht Treffern.

"Meine Mannschaft hat mit ganz viel Spielfreude und Leidenschaft das Spiel Szene für Szene konzentriert abgearbeitet. Das freut mich sehr", sagt THW-Trainer Filip Jicha nach der Partie. Und dann brandet verspäteter Jubel in der Arena auf, als die Nachricht von der Niederlage der SG Flensburg-Handewitt in Ludwigshafen die Runde macht.

