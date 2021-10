Lübbecke

Beim TuS N-Lübbecke flüchtet man sich vor dem Duell mit dem THW Kiel (Sonnabend, 20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) in Galgenhumor. „Es könnte quasi nicht besser sein“, sagt Rolf Hermann ironisch. Der Ex-Nationalspieler und Sportliche Leiter bei den Ostwestfalen spielt auf die Verletzungssorgen an. Nicht weniger als fünf Stammkräfte werden dem „Rekord-Aufsteiger“, der vor dieser Spielzeit zum siebten Mal ins Oberhaus kletterte, gegen den Rekordmeister fehlen, darunter beide Innenblock-Spieler. Yannick Dräger und der erst 20-jährige Marek Nissen werden also versuchen, sich gegen die nominelle Kieler Übermacht zu stemmen.

THW Kiel kann wieder auf ganzen Kader zurückgreifen

Und während der TuS den THW Kiel mit Respekt empfängt, aber versuchen will, „nicht in Ehrfurcht zu erstarren“ (Hermann), geht es für die Zebras darum, vor der Nationalmannschaftspause in der kommenden Woche zwei Pflicht-Punkte einzusammeln. Dazu kann Trainer Filip Jicha wieder auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

Sowohl Steffen Weinhold als auch Sander Sagosen treten die Busreise nach überstandenen Corona-Infektionen mit an. Auch Patrick Wiencek, der das 29:26 bei Vardar Skopje aus familiären Gründen verpasste, ist wieder dabei. „Es tut uns gut, dass alle wieder mit dabei sind. Ich hoffe, dadurch können wir ein bisschen besseres Zusammenspiel zeigen“, sagt Jicha. Zuletzt hatten sich die Kieler im Positionsspiel oft schwergetan, mussten aufs riskante Überzahlspiel ohne Torwart zurückgreifen.

Lübbecke, das als einziges Saisonziel den Klassenerhalt hat und derzeit auf dem 15. Tabellenplatz rangiert, hat im Saisonverlauf bereits gezeigt, dass es lange mit favorisierten Teams mithalten kann: Bei der MT Melsungen und gegen den HC Erlangen verlor die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic nur mit einem Tor. „Dass das gegen den THW ein schweres Unterfangen wird, ist uns bewusst“, sagt Hermann. Ein Positiv-Rekord ist dem TuS am Sonnabend aber schon sicher: Erstmals verkaufte er wieder mehr als 1000 Karten für ein Heimspiel.