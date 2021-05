Nürnberg

Um den Auftakt nach der kurzen Vorbereitung im Anschluss an die Nationalmannschaftswoche so kräfteschonend wie möglich zu gestalten, hatte der THW Kiel für die Reise nach Nürnberg einmal mehr einen Flieger gechartert.

Flugs zu lösen war die Aufgabe beim HC Erlangen für die Zebras allerdings nicht. Zumal sie auf Superstar Sander Sagosen verzichten mussten. Der Norweger blieb mit einem Infekt in Kiel, der Klub betonte, er sei fünfmal negativ auf das Coronavirus getestet worden. Für ihn rückte Nachwuchs-Rückraumspieler Philipp Wäger in den Kader. Allerdings: Auch der HCE war im Rückraum nicht optimal aufgestellt, fehlten doch die beiden verletzten Halbrechten Antonio Metzner und Top-Torschütze Sime Ivic. So lastete die Verantwortung auf dieser Position auf dem 20-jährigen Daniel Mosindi.

Dafür konnten die Franken fast auf so etwas wie einen "Achten Mann" setzen: Rund 100 "Aufbauhelfer" sorgten auf der Tribüne der Arena Nürnberger Versicherung mit Trommeln, Klatschpappen und Sprechchören für etwas, das man in den meisten Hallen der Republik seit Monaten nicht mehr gehört hat: Fan-Stimmung.

Zu Beginn fehlt die Struktur

So fanden die Gastgeber schnell in den von Trainer Michael Haaß geforderten "Kampf-Modus", den jüngst auch schon der SC Magdeburg zu spüren bekommen hatte. Auch der Kieler Angriff tat sich schwer gegen die robuste Abwehrreihe um Ex-Zebra Sebastian Firnhaber und Petter Överby im Mittelblock. Und so war die Partie nur selten von filigranen Spielzügen geprägt, sondern hatte bisweilen Ringkampf-Charakter: Hektisches Missverständnis zwischen Domagoj Duvnjak und Magnus Landin, ein Loch im Kieler Innenblock, ein paar Not-Angriffe unter der Regie von Steffen Weinhold, weil Miha Zarabec für drei Angriffe pausieren musste - den Kielern fehlte die Struktur, während der HC Erlangen mit sicheren Schützen auf 7:4 (12.) davonzog.

Dann griff THW-Trainer Filip Jicha zur Brechstange, setzte auf Sieben-gegen-sechs-Spiel im Angriff, stellte die Abwehr auf die offensivere 3:2:1-Variante um. An deren Spitze: Domagoj Duvnjak, spitze im Angriff: auch Duvnjak. Der Kroate erzielte sechs der 16 THW-Treffer vor der Pause, schonte sich in keinem Zweikampf, stopfte in der Defensive mit seinem siebten Sinn Löcher und hatte so großen Anteil am 3:0-Lauf während einer fünfminütigen Erlanger Torflaute, in der die Kieler zum 7:7 ausglichen.

Duvnjak im Tortaumel

Nun leisteten sich die Erlanger vermehrt technische Fehler gegen die THW-Deckung, die den Kampf nun annahm. Manchmal auch den Ringkampf, wie Steffen Weinhold, als der frühere Erlanger seinen ehemaligen THW-Teamkollegen Firnhaber von hinten zu Boden riss und beim Stand von 9:9 (20.) für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Dass die Kieler sich vor der Pause auf vier Tore absetzen konnten, verdankten sie - natürlich - Duvnjak, der im Alleingang mit Hüft-Geschossen und kraftvollen Sprungwürfen vom 13:12 auf 16:12 erhöhte, ehe es in die Kabine ging.

Die lautstarken Trommeln der Aufbauhelfer klangen nun weniger selbstsicher. Und tatsächlich, die zweite Hälfte hatte phasenweise Lehrstunden-Charakter.

Zunächst kaufte Niklas Landin, jüngst zum dritten Mal zu Dänemarks Handballer des Jahres gewählt, HCE-Linksaußen Christoper Bissel drei Würfe in Folge ab, vorne nutzte Patrick Wiencek seinen Treffer zum 19:13 (34.) gleichzeitig, um Jan Schäffer eine zweiminütige Verschnaufpause auf der Strafbank zu verschaffen – und Magnus Landin gab den zuverlässigen Verwerter und rückte nach seinen Treffern zum 21:14 (36.) auf die Spitze der Abwehr – Schonzeit für Duvnjak.

Nicht aber für den HC Erlangen, der sich zwischen einzelnen Nadelstichen, die auch der eingewechselte Nachwuchs-Kaaper Janis Boieck setzen konnte, doch immer wieder verzettelte. Auch nicht für Patrick Wiencek, der in der 43. Minute beim Stand von 26:19 nach einem Foul von Benedikt Kellner vom Feld humpelte und am linken Knöchel behandelt wurde.

Ausklang mit zwei Youngstern

Schöner wurde das Spiel nicht mehr, leisteten sich die Zebras im Verwaltungs-Modus ein paar Fehler zu viel, so dass Erlangen beim 23:28 wieder auf fünf Tore verkürzt hatte. THW-Trainer Jicha rief zur Auszeit, musste aber nicht mehr befürchten, dass der Sieg ernsthaft in Gefahr geriet, sondern konnte auch den Youngsters Oskar Sunnefeldt und Philipp Wäger Spielzeit geben.

Und noch ein Kieler Wunsch ging am Mittwoch in Erfüllung: Die SG Flensburg-Handewitt ließ beim 28:28 in Göppingen einen Punkt. Die Nordrivalen sind nun nach Zählern gleichauf, der THW aufgrund des direkten Vergleichs nun aber wieder Spitzenreiter der Liga und damit auf Titel-Kurs.

Die nächste Hürde im Meisterrennen wartet aber schon am Sonntag bei den Füchsen Berlin.