Überraschende Kehrtwende am Sonnabendabend. Noch am Donnerstag hatten sich Mannschaft und Trainerstab des deutschen Rekordmeisters eines Corona-Tests unterzogen, am Sonnabendnachmittag hatte Chefcoach Filip Jicha sein Team im Abschlusstraining auf den Königsklassen-Kontrahenten eingestellt. Als dann die Nachricht bekannt wurde, dass es bei der obligatorischen Covid19-Testreihe einen positiven Befund im engen Umfeld des ungarischen Rekordmeisters gibt, zog der THW Kiel die Notbremse und sagte die für Sonntag um 17 Uhr geplante Partie am Balaton ab.

Keine Spieler von Telekom Veszprém betroffen

Der positiv Getestete wurde vom zuständigen Gesundheitsamt umgehend in Quarantäne geschickt, da er zuletzt aber keinen Kontakt zur Mannschaft des ungarischen Champions-League-Teilnehmers gehabt haben soll, seien keine weiteren Spieler von den Maßnahmen der zuständigen Behörde betroffen, hieß es aus Ungarn.

Szilagyi : "Hatten uns sehr gefreut"

„Wir hatten uns sehr auf dieses Spiel gefreut und sind überzeugt, dass unsere Gastgeber alles ihnen Mögliche unternommen haben, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Abend. „Aber die Gesundheit aller Beteiligten ist das wichtigste Gut. Wir sind uns unserer Verantwortung in dieser besonderen Situation bewusst. Eine Absage des Testspiels war für uns daher alternativlos.“ Auch Filip Jicha hatte sich am Nachmittag voller Vorfreude "auf die Wettkampf-Situation" geäußert.

Die Ungarn hatten die Partie auch als Abschiedsspiel für ihre Klub-Größen László Nagy, Ex-Zebra Momir Ilic, Nándor Fazekas and Árpád Sterbik inszeniert. Eine Sprecherin des Klubs hatte gegenüber mitgeteilt, dass 4000 Karten für das Event verkauft werden sollten. Nach offiziellen Angaben fasst die Veszprém Arena rund 5100 Zuschauer. Am Abend war noch nicht klar, ob der THW Kiel nun frühzeitig die Heimreise antritt oder bis zum geplanten Rückflug von Wien aus am Montag in Graz bleibt.

