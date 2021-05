Balingen

Erfolgreichster Werfer der Kieler war Hendrik Pekeler mit sieben Toren. Bei Balingen-Weilstetten traf Linksaußen Tim Nothdurft achtmal.

Die "Gallier von der Alb" sind im Bus angereist, sind personell arg gebeutelt und haben als Tabellen-16. trotz fünf Punkten aus den letzten drei Begegnungen die gefährliche Abstiegsschlucht im Rücken. In Kiel tritt das Team von Trainer Jens Bürkle ohne Sechs an.

Sagosen wieder im Kader

Beim THW Kiel wird Patrick Wiencek (Wadenbeinbruch) zum ersten Mal schmerzlich vermisst. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Nach überstandenem fiebrigen Infekt steht Sander Sagosen wieder im Kader, nimmt anfangs auf der Bank Platz. Ob er an diesem Sonnabendabend gebraucht wird? Vor vier Wochen im (nachgeholten) Hinspiel gaben sich die Zebras bei den Schwaben zumindest keine Blöße, siegten deutlich mit 33:22.

THW beginnt zerfahren

Mit einem guten Gefühl geht offensichtlich auch THW-Cheftrainer Filip Jicha in dieses Duell, der vorab von einem angeschlagenen Kontrahenten, der befreit aufspielen kann, gewarnt hatte. Sven Ehrig (Rechtsaußen), Malte Voigt (Linksaußen), Dario Quenstedt (Tor) und Oskar Sunnefeldt (Halblinks) rotieren in die Mannschaft, die zerfahren beginnt. Steffen Weinhold vorbei (1.), Sven Ehrig an den Pfosten des leeren Tores (3.), Missverständnis Weinhold/Sunnefeldt (6.), Sunnefeldt Fehlwurf und Fehlpass (18.) - so bleibt Balingen ständig auf Tuchfühlung, beim 15:16-Zwischenstand (24.) sogar noch immer in Führung.

Die Schwaben - nur mit neun Feldspielern im Kader - setzen von Beginn auf den siebten Feldspieler, Bürkle beordert stets einen zweiten Kreisläufer in die Kieler Reihen. Jicha stellt früh um, stellt Magnus Landin an die Spitze einer 3:2:1-Deckung - mit Steffen Weinhold, Pavel Horak und Oskar Sunnefeldt dahinter. Eine Formation, die sich auch kein Zebra-Fan hätte ausmalen können. Nach 20 Minuten kommen Harald Reinkind und Sander Sagosen aufs Feld. Der Norweger beginnt sein Kurcomeback mit einem Fehlwurd (22.), trifft dann zweimal, wird schließlich wieder von einem engagierten, wenn auch zuweilen übereifrigen Sunnefeldt abgelöst.

40 Tore in 30 Minuten

40 Tore während der ersten 30 Minuten (21:19) sind nur schwacher Balsam auf eine dem Auge nicht unbedingt schmeichelnde erste Hälfte, in der sich die Balinger mutig und aufmüpfig wie beim Kempa-Tor Tim Nothdurfts zum 9:10 (15.) gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner stemmen. Bei dem ist noch viel Luft nach oben. Balingen macht das Spiel mit sieben Feldspielern breit, der THW eher tief, profitiert nur selten von technischen Fehlern des Gegners und daraus resultierend sowie im schnellen Umschalten von fünf Treffern auf das leere Gehäuse der Baden-Württemberger.

Nach Wiederanpfiff geht es so ähnlich weiter: Ehrig an die Latte (31.), Ehrig scheitert an Ruminsky im HBW-Tor (39.), Duvnjak in den Block (40.). Es ist ein mühsames Unterfangen. Eines, in dem Balingen weiter schafft, über die Außen zu reüssieren. Eines, in dem THW-Keeper Quenstedt sein Team mit vier wichtigen Paraden zwischen der 36. und 43. Minute vor Schlimmerem bewahrt.

Also müssen es am Ende doch die "üblichen Verdächtigen" lösen, weil sich Balingen bis kurz vor dem Ende einfach nicht abschütteln lässt. Jicha bringt Niklas Landin im Tor (47.), zieht die Deckung in die 6:0-Formation zurück. Reinkind sorgt mit zwei wichtigen, sehenswerten Treffern für das 32:30 (52.), aber Ekberg verpasst das 34:32 (54.) - vorbei! Der Schwede macht seinen Fehler mit einem Steal wieder gut (Duvnjak zum 34:32/55.), Dahmke legt nach zum 35:32 (56.). Fast tun einem die Schwaben leid, die hier so bravourös Gegenwehr leisten gegen einen Rekordmeister, der zwischen Paris und Paris weit von seinem Top-Level entfernt agiert. Ein Dreher von Ekberg bringt die Entscheidung (36:32/57.). Die zwei Punkte bleiben in Kiel, Balingen macht sich auf den 850 Kilometer langen Rückweg in die Nacht hinein.

THW-Coach Filip Jicha hatte den zähen Erfolg schnell abgehakt, gab aber zu: "Ich habe mir relativ lange Sorgen um die zwei Punkte gemacht. Aber zu diesem Zeitpunkt in der Saison muss man differenzieren. Am Ende hat sich unsere Klasse durchgesetzt." Balingens Trainer Jens Bürkle zeigte sich "extrem zufrieden" mit der Leistung seiner Mannschaft: "Riesenkompliment an meine Spieler - was die im Angriff im Sieben-gegen-Sechs gespielt haben, war extrem geil. Wir waren bis zum 30:30 auf Augenhöhe."