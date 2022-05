THW Kiel schließt Nachverpflichtung nicht aus

Flensburg

während seine Teamkollegen vom THW Kiel am Sonntag mit großem Einsatz den 28:27-Sieg im 106. Landesderby bei der SG Flensburg-Handewitt erkämpften, verfolgte Hendrik Pekeler den Handball-Krimi frisch operiert vor dem Fernseher.

Und auch wenn die Kieler in Flensburg ohne ihren Abwehrchef bestanden, anschließend sagte Trainer Filip Jicha mit Blick auf das Restprogramm: „Peke wird uns an allen Ecken und Kanten fehlen.“

Lesen Sie auch Derbysieger THW Kiel spuckt dem SCM in die Suppe

Am Donnerstag hatte sich der 30-Jährige im Viertelfinal-Krimi gegen Paris Saint-Germain die Achillessehne gerissen, wird den Zebras mindestens bis Jahresende fehlen. In Flensburg stopften in Gemeinschaftsarbeit Patrick Wiencek, Pavel Horak und Domagoj Duvnjak als Aushilfs-Kreisläufer im Angriff die Riesenlücke, mussten dabei aber sichtbar über ihre Grenzen gehen.

Szilagyi zu Nachverpflichtungen: „Ich schließe nichts aus“

Wie also will der THW Kiel mit Pekelers Fehlen im Saison-Endspurt und beim Final Four im die Champions League in Köln umgehen? „Besonnen“, sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Natürlich überlegt man sich, wie man der Mannschaft helfen kann. Deshalb schließe ich nichts aus. Wenn wir etwas machen, dann wird es etwas sein, von dem wir überzeugt sind, dass es uns auch weiterhilft. Aktuell sind noch keine Gespräche mit irgendeinem Kandidaten geführt worden. Wir sind noch in einer internen Lageeinschätzung.“

Eine Verlängerung mit Routinier und Abwehr-Spezialist Pavel Horak (39) ist offenbar ausgeschlossen. Der Tscheche will ab Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft, zumindest zeitweise wieder in seine Heimat zurückkehren. „Mich hat niemand angesprochen“, sagte er nach dem Sieg in Flensburg. „Der Verein braucht aber auch einen Kreisläufer für den Angriff. Damit kann ich nicht dienen. Ich bemühe mich zwar, aber die Qualitäten habe ich nicht.“