Magdeburg

Mit einer meisterlichen Vorstellung hat der THW Kiel das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga beim Tabellenführer SC Magdeburg mit 30:25 (17:15) gewonnen. In einer emotionalen, zuweilen überhitzen Partie war Kiels Superstar Sander Sagosen bester Zebra-Schütze mit neun Toren.

Die Selbstvertrauensspeicher an der Börde laufen über. Darum herrscht in der Getec-Arena an diesem Sonnabend in den Scheinwerderlichtkegeln von ganz Handball-Deutschland auch nicht der leiseste Zweifel am Ausgang des Abends. „Hier! Regiert! Der SCM!“ schallt es früh von den Rängen. Der kurzfristige krankheitsbedingte Ausfall von Linksaußen Matthias Musche kann daran nichts ändern. Man weiß schließlich Nationalflügelmann Lukas Mertens in seinen Reihen.

Spezieller Ball als Solidaritätsbekundung mit der Ukraine

Zugegeben, der Tabellenstand (SCM Platz eins mit 44:2 Punkten; THW 2./38:10), die Serie (kein Kieler Sieg in Magdeburg seit Oktober 2016), das Hinspiel (29:27 für den SCM), die Wurfquote (SCM 69%, THW 65%) sprechen für den Gastgeber. Auch deswegen ist der THW Kiel nach langer Zeit wieder einmal im Magdeburger Maritim Hotel abgestiegen, will – Aberglaube! – vergangene Omen zurückbeschwören. Ab 18 Uhr geht’s um das Spielgerät – an diesem Abend ein weißer Ball mit ukrainischer Flagge und der Aufschrift „Peace. Stop War“.

Als friedlich lässt sich die Anfangsphase allerdings nicht bezeichnen. Als Patrick Wiencek von seinem (ehemaligen) Nationalmannschaftskollegen Philipp Weber an der Bande umgestoßen wird (5.) kommt es zur massiven Rudelbildung. Als Wiencek wenig später einen Siebenmeter zugesprochen bekommt (9.), bringt er die 5558 mit geballten Fäusten in Richtung des Kieler Fanblocks gegen sich auf. Dieses Spiel hält, was es versprochen hat. Auch in sportlicher Hinsicht.

Philipp Weber bringt den Kieler Patrick Wiencek zu Fall – es kommt früh zur Rudelbildung an der Bande. Quelle: imago/Christian Schroedter

Denn es kommt, wie es kommen musste: Der SCM sucht sein Heil mit Spielmacher Gisli Kristjánsson und Linkshänder Omar Ingi Magnusson im Infight, in tiefen Aktionen im Eins-gegen-Eins. Immer wieder geht Ex-Zebra Kristjánsson mit ausladenden Schritten auf die Deckung, schafft Räume für den gefeierten „Oma Inge“ Magnusson. Nach dessen tiefem Schlagwurf zum 9:7 (17.) branden „Oma Inge“-Chöre auf. Der glücklose Niklas Landin bekommt derweil eine Denkpause auf der Bank. Und in der Folgezeit machen es insbesondere die offensiven Halben des THW – Magnus Landin und Steffen Weinhold – dem Gegner immer schwerer, seine Kampfstrategien umzusetzen.

In der Offensive agieren die Kieler Zebras auf höchstem Kreativniveau, machen die jüngste Kritik am zuweilen uninspirierten Positionsangriff vergessen. Domagoj Duvnjaks „Give and Go“ mit Harald Reinkind (14:14/26.), Sander Sagosens leichte Tore aus dem Rückraum (14:16/29.) – Variationen einer 17:15-Pausenführung des THW Kiel.

SC Magdeburg – THW Kiel 25:30 (15:17) SC Magdeburg: Green (1.-43. Minute/6 Paraden), Jensen (bei einem 7m und ab 43./3) – Chrapkowski, Ruddat n.e., Kristjánsson 1, Pettersson 4, Magnusson 9/2, Hornke n.e., Weber 5, Gullerud, Mertens 2, Saugstrup 1, O’Sullivan 2, Bezjak, Smits 1/1, Damgaard. THW Kiel: N. Landin (1.-15. und ab 20. Minute/ 10/3 Paraden), Quenstedt (15.-20./0) – Ehrig n.e., Duvnjak 4, Sa­gosen 9, Reinkind 3, M. Landin 2/1, Weinhold 1, Wien­cek, Ekberg 6/2, Ciudad n.e., Dahmke, Zarabec, Horak n.e., Bilyk n.e., Pekeler 5. Schiedsrichter: Hurst/Krag (Oberursel/Frankfurt/M.) – Strafminuten: SCM 14 (Weber, Chrapkowski, 2x Saugstrup, O’Sullivan, Gullerud, Bezjak), THW 14 (Weinhold, 2x Wiencek, Sagosen, Duvnjak, Dahmke, M. Landin) – Siebenmeter: SCM 6/3 (N. Landin pariert dreimal Magnusson), THW 4/3 (Ekberg an den Pfosten) – Spielfilm: 2:0, 4:2 (7.), 7:6, 9:9 (18.), 12:12, 14:15 (27.), 15:17 – 19:19 (36.), 21:21, 22:25 (51.), 23:28 (56.), 25:30 – Zuschauer: 5558 in der Getec-Arena in Magdeburg.

Nach der Pause zieht sich der Gast in Weiß in der Defensive mehr ins 6:0 zurück. „Es ging auch darum dass Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek in der Deckung eine Monsteraufgabe zu bewältigen hatten. So offensiv war das nicht mehr zu schaffen, die Lücken wären zu groß geworden“, lautete nach dem Spiel die Erklärung von THW-Chefcoach Filip Jicha. Dort, wo Steffen Weinhold und Magnus Landin eben noch das Magdeburger Spiel zerstört hatten, ließen die Kieler den Gegner jetzt mehr kommen. Mit Erfolg. „Der SCM war nicht in der Lage, den Ball weiterzutransportieren, und wir hatten im ,Sieben gegen Sechs’ eine unglaubliche Quote“, so Jicha weiter.

Rune Dahmke unterstützt auf Außen in der Defensive, der THW agiert stabil. Es steht 19:19 (36.), und Grün-Rot singt „Deutscher Meister wird nur der SCM“. Das mag stimmen, doch die Punkte an diesem Abend sind eine andere Geschichte. Kiel übersteht eine doppelte Unterzahl (39.), Kiel hat einen immer besser auftrumpfenden Niklas Landin im Tor, der allein „Oma Inge“ drei Siebenmeter abknöpft. Und Kiel hat einen Kapitän Domagoj Duvnjak, der das Gefühl für den Moment hat, per Schlagwurf zum 22:21 trifft (42.), Sagosen in Szene setzt, Tempo justiert, führt, glänzt.

Als Sagosen kurz vor Schluss angeschlagen vom Feld humpelt, kochen die Emotionen hinter der Kieler Bank noch einmal hoch, kommt es zu Tumulten. „Scheiß THW!“ skandiert die Menge, doch eben jener THW hat die Partie durch Sagosens Schlagwurf zum 28:23 (56.) längst gewonnen. Ein eindrucksvolles Statement – aber in welche Richtung? „Wir sind zurück!“, lautet das Statement sagt ein glücklicher Sander Sagosen unmittelbar nach dem Abpfiff. „Magdeburg steht verdient vorne, aber wir wollten diesen Kampf und wollten zeigen, dass wir nicht vergessen haben, wie man Handball spielt“, sagt Domagoj Duvnjak.

Auf Seiten des SCM ist die Enttäuschung groß. „Der THW war cleverer, hat weniger Fehler gemacht“, sagt Kreisläufer Magnus Gullerud. Trainer Bennet Wiegert ist „enttäuscht, denn wir haben in vielen Teilen vermissen lassen, was uns so stark gemacht hat“. Wiegert sagt: „Das erdet uns jetzt.“

THW-Coach Jicha zeigt sich „froh und stolz“, betont aber auch: „Der Sieg ist wichtig, aber an der Situation in der Liga ändert sich nichts. Magdeburg spielt eine bockstarke Saison. Wir wollten uns gut präsentieren. Die Punkte sind wichtig, aber auch nicht wichtiger als zwei Punkte woanders.“ Durch den direkten Einzug ins Viertelfinale der Champions League ist der THW erst wieder in zwei Wochen gefragt – auswärts am 10. April bei GWD Minden.