Lübbecke

Und wieder ein ostwestfälisches Kapitel für den THW Kiel, der an diesem lauschigen Sommerabend beim Altmeister GWD Minden antreten muss. Allerdings im benachbarten Lübbecke, wo sie die Grün-Weißen in der Kreissporthalle des "verfeindeten" TuS N-Lübbecke einmieten müssen, bis die heimische Kampa-Halle auf Vordermann gebracht ist.

Hygienekonzept lässt 772 Zuschauer zu, 557 kommen

772 Zuschauer lässt das Hygienekonzept zu, die grün-weißen Klatschpappen glühen schon vor dem Anpfiff, während vor der Tür noch das lokale Bräu auf der Zunge perlt. 557 haben das Angebot angenommen, es ist nicht ausverkauft. Minden gegen Kiel (und umgekehrt), ein Klassiker seit den Sechzigern und irgendwie noch immer. GWD um Trainer Frank Carstens ist allerdings massiv vom Abstieg bedroht - der Gang in die Zweite Liga wäre ein herber Verlust für die Handball-Bundesliga.

Der schwarze Ferrari auf dem zumindest wieder etwas gefüllten Arena-Parkplatz ist vorschriftsmäßig geparkt. Los geht's! Allerdings erst nach einer Schweigeminute. GWD trauert um den ehemaligen Geschäftsführer Jürgen Riechmann sowie den ehemaligen Mindener Meisterspieler Jürgen Pook.

Auf dem Feld entwickelt sich zunächst ein leidenschaftlicher Abwehrkampf. Dennoch, der THW zieht auf 5:1 davon (11.), weil Niklas Landin seine Farben von Beginn an mit Paraden ins Laufen bringt. Der Däne entschärft Würfe von Lucas Meister (2.), Juri Knoor (8.), Doruk Pehlivan (9.), Patrick Wiencek schickt Sven Ehrig nach einem Steal auf die Reise (7:4/14.), Domagoj Duvnjak vollstreckt humorlos (9:5/16.). Alles kein Ferrari, aber im grünen Bereich, zumal Landin reflexstark bleibt. So ermöglicht der Keeper seinen Vorderleuten sogar eine schludrige Phase mit einem Lattenwurf von Harald Reinkind (19.) und einem überhasteten Ball übers Tor von Miha Zarabec (21.).

THW-Chefcoach Filip Jicha postiert die Deckung offensiver, bringt Steffen Weinhold ins Spiel, der fast mit dem Pausenpfiff auf 17:13 erhöht. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Und die zweite Halbzeit hat es in sich. Schrecksekunde (Patrick Wiencek humpelt vom Feld, kann später aber weitermachen/31.), Weltklasse Hinter-dem-Kopf-Zuspiel von Sander Sagosen auf Hendrik Pekeler (18:22/38.), Rote Karte gegen Ex-Zebra Christian Zeitz, der Miha Zarabec an der Seitenauslinie mit der Hand im Gesicht trifft (43.). Erhitzte Gemüter begleiten auch ein Foul gegen Juri Knorr, für das fälschlicherweise Pavel Horak auf die Strafbank muss (45.).

Mitte der zweiten Halbzeit wittern die Mindener zwischen dem 22:25 (44.) und 26:29 (50.) vielleicht noch immer die Chance eines Absteigers, der mit dem Rücken zur Wand steht. Aber der THW Kiel kann immer wieder Ruhe bewahren, kontern. Mit Weinhold, Sagosen, einem starken Miha Zarabec. Der gibt zu: "Nach den Niederlagen im Pokal und gegen Magdeburg ist die Angst vor Fehlern umso größer, wenn du am Ende nur mit zwei, drei Toren führst. Aber wir haben heute Charakter gezeigt, so gespielt, wie wir spielen müssen." Harald Reinkind hat indes die Hoffnung auf den Titel noch nicht aufgegeben, auch wenn die im Fernduell mit der SG Flensburg-Handewitt nur noch "sehr klein" ist.

Am Ende steht ein 35:30 für den THW Kiel auf der Anzeigetafel, der sich nach dem späten Match am Sonnabendabend mit dem Bus auf den Heimweg in die Nacht macht. Anders als gewohnt waren die Kieler erst am Spieltag in Lübbecke angereist, Chefcoach Jicha hatte kurzerhand umdisponiert: "Meine Spieler sind extrem überspielt. Ein Freitagnachmittag mit der Familie anstatt mit mir im Hotel in Lübbecke zu sein, war in dem Fall das Beste", so Jicha, der einen "sehr fokussierten, gelungenen" Auftritt seiner Mannschaft gesehen hatte. GWD-Trainer Frank Carstens resümierte: "Der Sieg der Kieler ist verdient. Es haben einige Zutaten gefehlt: eine andere Regelauslegung, Effizienz in der Verteidigung, und man braucht Helden für einen Sieg gegen Kiel, idealerweise im Tor. Das war heute nur phasenweise der Fall."