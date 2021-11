Kiel

So strahlende Gesichter wie an diesem Sonntagnachmittag hatte man beim THW Kiel lange nicht mehr gesehen. Domagoj Duvnjak, Patrick Wiencek und Co. stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, als sie nach dem 31:24 (13:11) über die TSV Hannover-Burgdorf zum ersten Mal seit einem Monat mit mehr als einem Tor Differenz siegreich das Feld verließen.

„Wir freuen uns gerade riesig, dass wir es mal nicht so spannend gemacht haben“, sagte Wiencek direkt nach dem Spiel, in dem die Kieler eine Entwicklung durchmachten.

Denn vom erzitterten 24:23-Sieg über den Bergischen HC unter der Woche war vor allem die Unsicherheit des verspielten Sieben-Tore-Vorsprungs geblieben. Das war in der ersten Halbzeit vor allem im Angriff zu spüren: Nach der 5:3-Führung durch Niclas Ekberg per Siebenmeter (10.) fehlte den Kielern in vielen Aktionen die Präzision. Missverständnis zwischen Harald Reinkind und Domagoj Duvnjak, Reinkind neben das Tor, Reinkind scheitert an TSV-Schlussmann Urban Lesjak – nach einer Viertelstunde und beim Stand von 5:5 beorderte THW-Trainer Filip Jicha den Norweger auf die Bank.

Elf THW-Angriffe liefen ins Leere

Doch der Rest des Zebra-Selbstvertrauens war schon ins Wanken geraten. Zwar verhalf die solide Abwehr in Kombination mit einem sicheren Niklas Landin im Tor ihnen zu vielen Chancen. Doch auch Lesjak war nun warmgelaufen, kaufte Ekberg einen Strafwurf ab und brachte auch Nikola Bilyk sichtlich ins Grübeln – insgesamt leisteten sich die Kieler elf Fehlwürfe oder Ballverluste in den ersten 30 Minuten.

Als Miha Zarabec frustriert einfach in den TSV-Mittelblock aus Ilija Brozovic und Bastian Roschek drosch (25./10:10), nahm Jicha eine Auszeit. Offenbar die richtige Entscheidung. Anschließend erhöhten Bilyk und Ekberg per Siebenmeter auf 12:10, und Hendrik Pekeler rettete mit einem verwandelten Abpraller nach erneuter Lesjak-Parade gegen Bilyk die Zwei-Tore-Pausenführung.

THW Kiel – TSV Hannover-B. 31:24 (13:11) THW Kiel: N. Landin (1.-49. Minute/ 10/2 Paraden), Quenstedt (ab 49./2) – Ehrig, Duvnjak 4, Sagosen 2, Reinkind 2, M. Landin n.e., Weinhold 1, Wiencek 1, Ekberg 7/5, Ciudad, Dahmke 3, Zarabec, Horak 1, Bilyk 6, Pekeler 4. TSV Hannover-Burgdorf: Lesjak (1.-55. Minute/ 14/1 Paraden), Ritschel (ab 55./0) – Cehte 3, Roscheck 1, Martinovic 4, Mävers 4/1, Hansen 2/1, Kuzmanovski 1, Böhm 1, Krone 1, Hanne 1, Brozovic 2, Fischer 2, Feise, Ayar n.e., Büchner 2. Schiedsrichter: Grobe/Kinzel (Bochum) – Strafminuten: THW 2 (Reinkind), TSV 4 (Martinovic, Brozovic) – Siebenmeter: THW 6/5 (Ekberg scheitert an Lesjak), TSV 4/2 (N. Landin pariert zweimal gegen Hansen) – Spielfilm: 1:0, 3:3 (7.), 5:3, 6:6 (15.), 7:8, 10:9 (24.), 13:11 – 16:11 (34.), 19:15, 23:16 (45.), 25:19, 29:21 (55.), 31:24 – Zuschauer: 9000 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Und die wuchs nach dem Seitenwechsel weiter an – begünstigt durch eine Zeitstrafe gegen Recken-Kreisläufer Ilija Brozovic, der im weiteren Spielverlauf angeschlagen vom Feld musste und durch den jungen Jannes Krone (24) ersetzt wurde. Zwischen der 42. und 45. Minute gelang den Kielern ein 4:1-Lauf zum 23:26 – wieder eine Sieben-Tore-Führung.

Und dieses Mal hielt sie. Weil die limitierten Hannoveraner nicht mehr in den Gegenstoß kamen, der THW Kiel unermüdlich weiter kämpfte, die 9000 Zuschauer mit feinem Gespür für die Lage ihrer Zebras dann Lärm machten, als Kräfte oder Konzentration noch einen Extra-Boost brauchten. „Die stimmungsvolle Kulisse hat sich gut angefühlt“, lobte sogar TSV-Coach Christian Prokop und konstatierte: „In der zweiten Halbzeit hat der THW zu alter Stärke zurückgefunden.“

Die Tatsache, dass ihre Führung phasenweise auf acht Tore anwuchs, Jicha rotieren lassen konnte, war Balsam auf die strapazierte THW-Seele. Auch auf die von Jicha. Der war nur mit einem Aspekt „nicht ganz zufrieden“: „Wir müssen unsere zweite Welle noch ausbauen. Wir brauchen das Tempo, um uns Sicherheit zu holen“, sagte er, bescheinigte seiner Mannschaft aber einen „Schritt in die richtige Richtung.“

Der hat auch Auswirkungen in der Tabelle: Nach der Pleite der Füchse Berlin bei Spitzenreiter SC Magdeburg schlossen die Kieler bis auf einen Zähler auf den Champions-League Rang auf. Und auch mental hinterließ das Erreichen der nächsten Sicherheits-Stufe Spuren bei den Zebras. „Filip hat immer gesagt, dass es uns beflügelt, wenn wir auf dem Feld merken, dass es klappt. So war es heute“, sagte Wiencek. „Wir haben noch nicht alles abgestellt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.“