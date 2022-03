Kiel

Schafft der THW Kiel den Sprung zum Final Four der Handball-Champions League? Die Entscheidung fällt voraussichtlich am 19. Mai in Kiel. Diesen Termin visiert der Verein aufgrund der Verfügbarkeit der Wunderino-Arena an – und hat bereits den freien Ticketverkauf gestartet.

Klarheit über den Gegner im Viertelfinale, das der THW als Gruppenzweiter direkt erreicht hat, herrscht in einer Woche nach dem entscheidenden Duell zwischen Paris Saint-Germain und Elverum. Im Hinspiel erkämpfte Elverum zu Hause überraschend ein 30:30. Die Norweger um das künftige Zebra Eric Johansson haben also noch eine realistische Chance auf den ersten Viertelfinal-Einzug ihrer Vereinsgeschichte.

Best-Karten gelten nun für das Viertelfinale

Das Hinspiel wird am 11. oder 12. Mai ausgetragen, eine Woche später steigt dann das Rückspiel in Kiel, bei dem erstmals in der Champions League keine Corona-Auflagen mehr gelten. Deshalb gibt der THW Kiel auch wieder Stehplatz-Tickets in den freien Verkauf, der bereits gestartet ist.

Karten gibt es unter www.thw-tickets.de, in der THW-Fanwelt am Ziegelteich und beim Ticketservice der Citti- und Famila-Märkte in acht Kategorien von 16 bis 57 Euro. Fans, die Karten für die abgesagte Gruppenphasen-Partie gegen Meshkov Brest besitzen, können diese direkt für das Viertelfinal-Rückspiel verwenden und müssen Vereinsangaben zufolge nichts weiter unternehmen.