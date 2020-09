Premiere geglückt, Premiere völlig misslungen. Während die Kieler Wunderino Arena am Donnerstagabend auf Anhieb allen Anforderungen im Zeichen der Corona-Pandemie genügte, ging der Heimauftakt des THW Kiel sportlich in die Hose. In der Champions League unterlagen die Zebras Nantes mit 27:35 (12:15).