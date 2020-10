Coronabedingte Spielabsagen halten die Handball-Champions-League in Atem. Dieses Mal ist der THW Kiel nicht betroffen. Die Zebras machten sich am Dienstag auf die kurze Auswärts-Tour ins dänische Aalborg, wo sie am Mittwoch antreten. Für Sander Sagosen ist es auch eine Reise in die Vergangenheit.