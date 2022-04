Szeged

Die Viertelfinal-Begegnungen der Handball-Champions-League stehen fest. Der THW Kiel trifft auf Paris Saint-Germain. Die Franzosen setzten sich am Donnerstag gegen die Norweger aus Elverum mit 37:30 (20:14) durch. Somit kommt es in der letzten Runde vor dem Final Four in Köln zur Neuauflage des Viertelfinals zwischen THW und PSG aus dem Vorjahr.

Damals gewannen die Kieler ihr Heim-Hinspiel mit zwei Toren, waren aber in Paris mit sechs Treffern unterlegen. Dieses Jahr haben die Zebras das Heimrecht im entscheidenden Rückspiel, das für den 19. Mai terminiert ist. Der Ticketverkauf läuft.

Flensburgs Hinspiel-Polster reicht in Szeged

Auch die SG Flensburg-Handewitt machte ihren Viertelfinal-Einzug am Donnerstag perfekt. Dem Nordrivalen der Zebras reichte eine 35:36-Niederlage in Szeged fürs Weiterkommen. Flensburg trifft in der nächsten Runde auf den FC Barcelona. Die beiden Viertelfinals ohne deutsche Beteiligung bestreiten Montpellier HB gegen Kielce sowie Telekom Veszprém und Aalborg Håndbold.

Flensburg war mit einem Vier-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Szeged gereist – allerdings ohne die verletzten oder erkrankten Franz Semper, Aaron Mensing und Magnus Rød. Die personelle Schwächung des Rückraums fiel zunächst nicht schwer ins Gewicht. Über die Außen und den starken Johannes Golla am Kreis ließ Regisseur Jim Gottfridsson seine Mitspieler wirbeln, so dass die SG früh mit drei Toren in Führung ging.

Die verdankte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla neben ihrem Top-Torschützen Hampus Wanne (9 Tore) auch dem starken Benjamin Buric im Tor. Als sein Pendant auf Seiten Szegeds, Roland Mikler, nach gut 15 Minuten ebenfalls einige freie Würfe parierte, fand Szeged in die Partie, glich beim 11:11 (19.) aus und ging beim 16:15 vier Minuten vor der Pause erstmals in Führung.

Bodos Wurfpech verhindert Szeged-Comeback

Nach Wiederanpfiff hatte die 18:17-Pausenführung der SG nur kurz Bestand. Stattdessen ließ Szeged das Hinspiel-Polster bis auf ein Tor schmelzen, als Sebastian Frimmel neun Minuten vor Schluss per Gegenstoß auf 33:30 erhöhte.

Den Flensburgern fehlten in dieser Phase sichtlich die Wechselmöglichkeiten und dementsprechend frische Beine. Doch Szeged konnte diese Gelegenheit aufgrund schlechter Chancenverwertung nicht nutzen. Vor allem Richard Bodo nahm sich aus dem linken Rückraum viele Würfe, scheiterte aber in acht von elf Fällen und besiegelte so das Aus seines Teams. scha