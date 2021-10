Berlin

Stell dir vor, du bist Titelkandidat und weißt nichts davon! Und wer spielt eigentlich in dieser Saison um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga mit? Am Sonntagnachmittag nach dem Remis zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel herrschte darüber beim Führungspersonal keine Einigkeit.

Jicha: „Berlin will Wörtchen um Meisterschaft mitreden“

Für THW-Cheftrainer Filip Jicha hat das Koordinatensystem der aktuellen Spielzeit klare Konturen: „Berlin hat untermauert, dass es ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden will. Es wird eine spannende Saison.“ In eine ähnliche Kerbe schlug der Kieler Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Wir haben auswärts gegen einen Mitkonkurrenten einen Punkt geholt.“ Die Tabelle stützt die Kieler These. Berlin und Kiel (beide 11:1 Punkte) stehen weiterhin ungeschlagen hinter dem SC Magdeburg (12:0) auf Rang zwei und drei. Hinter Überraschungsteam Frisch Auf Göppingen (9:3) liegt Vizemeister Flensburg-Handewitt (7:3) derzeit nur auf Platz fünf.

Dennoch machte das Führungspersonal im Fuchsbau erst einmal große Augen bei der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spitzenspiel. „Das Wort Meisterschaft will ich nicht in den Mund nehmen. Kiel und Magdeburg sind ja momentan sehr gut drauf“, sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert. Und auch Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar reagierte verblüfft in Richtung der Kieler Kollegen Jicha und Szilagyi: „Ja, vielen Dank noch mal!“, polterte „Kretzsche“ mit gespielt humoriger Empörung. „Dass wir dieses Jahr um die Meisterschaft spielen, ist wohl auch dem Trainer neu. Die Meisterschaft auszuloben, ist jetzt nicht die realistischste Formulierung. Wir haben gesagt, dass wir den Abstand zum THW und zur SG Flensburg-Handewitt sukzessive verringern wollen“, so Kretzschmar.

Kritik an den Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz übten die Verantwortlichen beider Klubs indes nicht. „Nein, sie haben es gar nicht schlecht gemacht, aber Emotionen gehören eben dazu“, sagte Filip Jicha. Die Spieler beider Mannschaften bewerteten das zuletzt ansonsten oft gelobte Schwestern-Duo vom Bodensee an diesem Tag ganz anders. „Viele Szenen gaben beiden Mannschaften Anlass, frustriert zu sein. Da gab es heute keine richtige Linie, kein Ost oder West, dann wieder komische Kompensationen. Die beiden haben schon viele gute Spiele gepfiffen, aber über das heute wird wohl etwas mehr diskutiert werden“, sagte Füchse-Routinier Hans Lindberg. Auch Nationalspieler Paul Drux zeigte sich „unzufrieden mit mehreren Entscheidungen“. Einige Entscheidungen seien „nicht glücklich“ gewesen, ergänzte THW-Abwehrboss Hendrik Pekeler.