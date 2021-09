Nürnberg

Viertes Spiel, vierter Sieg. Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich am späten Sonnabendabend mit 30:20 (14:7) beim HC Erlangen durchgesetzt. Vor 4533 Zuschauern in Nürnberg übernahm der Rekordmeister beim zuvor ungeschlagenen HC Erlangen mit 8:0 Zählern und der besten Tordifferenz wieder die Tabellenführung der Handball-Bundesliga vor den ebenfalls verlustpunktfreien Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg. Beste Werfer der Kieler waren Domagoj Duvnjak und Niclas Ekberg mit je sechs Toren. Für Erlangen erzielte Christoph Steinert ebenfalls sechs Treffer.

Als die Spieler des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel in den Schlafbus steigen, der sie durch die Nacht zurück an die Kieler Förde bringen soll, ist die Sonne über dem Nürnberger Max-Morlock-Stadion und der benachbarten Arena an diesem spätsommerlichen Tag mit Temperaturen um die 25 Grad längst untergegangen.

Erlangen ohne Steffen Fäth

Der HCE und Trainer Michael Haaß müssen einzig auf den ehemaligen Nationalspieler Steffen Fäth (muskuläre Verletzung) verzichten, stürmen mit Discokugel, Feuerkaskaden und dem Selbstbewusstsein aus drei ungeschlagenen Spielen in die Arena. In der entwickelt sich allerdings keineswegs Schlafwagen-Handball, sondern eher eine Gemengelage der Kategorie „Hochleistungs-Güterzug trifft Prellbock“.

Denn geprägt sind diese ersten 30 Minuten von den Defensiv-Reihen. Auf Seiten der Kieler bilden Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek in gewohnter Weise den Abwehr-Innenblock. Gegenüber soll am Ex-Zebra Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert, später auch Petter Øverby kein Weg vorbeiführen. Vor imposanter Klatschpappen-Kulisse leistet sich der sichtlich nervöse Gastgeber anfangs jedoch eine Vielzahl technischer (Abspiel-)Fehler, gerät schnell mit 2:5 ins Hintertreffen (11.), kann bis zum 7:7 (23.) aber gleichziehen. Zuvor hatte Kiels Rechtsaußen Niclas Ekberg beim 7:4 für den THW Kiel (19.) seinen 1320. Bundesliga-Treffer für die Zebras erzielt und so seinen Trainer Filip Jicha (1319) von Platz zwei des ewigen Bundesliga-Rankings des deutschen Meisters verdrängt.

THW-Trainer Filip Jicha greift zum 7:6

Die Franken verdichten hinten jetzt zusehends, treten dann wieder weit raus auf den Halbpositionen, stellen robust bis aggresiv Passwege an den Kreis zu, wo sich Pekeler und Wiencek nur selten behaupten können. „Wir haben diese Weltklasse-Leute vor einige Probleme gestellt, gegen uns Tore zu werfen“, sagt HCE-Coach Michael Haaß später. Torfestival geht anders. Auch weil Sander Sagosen zu knapp am Zielwasser genippt hat, unglücklich in seinen Aktionen auftritt, schon vor der Pause vier Fahrkarten sammelt. Rezepte müssen her, und Jicha greift wohldosiert zum Stilmittel des siebten Feldspielers, nimmt Niklas Landin immer wieder aus seinem (in Nürnberg blau-rot gestreiften) Gehäuse. Mit Erfolg. Bis zum Halbzeitpfiff gelingt dem HCE kein Treffer mehr, bestraft der THW Erlanger Fehler, reüssiert im Angriff, kommt übers Umschalt- und Tempospiel. Jetzt ist eher ICE und TGV denn Güterzug. Das Sahnehäubchen: Mit dem Halbzeitpfiff gelingt Magnus Landin mit einem langen Ball aus dem hintersten Winkel seiner eigenen Spielhälfte aufs leere gegnerische Tor das 14:7.

Nach dem Abpfiff wird Filip Jicha seine Spieler für ihr Überzahlspiel loben. „Das war definitiv ein Tool, um das aggressive Erlanger Abwehrspiel zu unterbrechen. Danach war bei uns dann mehr System und weniger Kampf.“ Jicha stellt aber auch Domagoj Duvnjak heraus. Allein die Präsenz des THW-Kapitäns beflügelt an diesem Tag die Kieler Deckung. Im Angriff trifft der starke Kroate sechsmal. Auch Niklas Landin findet immer besser in die Partie, bringt es am Ende auf elf Paraden. Nur ganz kurz wird es so beim 14:18 (40.) noch einmal eng. Beim 15:22 durch einen Ekberg-Gegenstoß ist der THW wieder davongezogen. Ganz am Ende ist es wieder Magnus Landin, der aufs leere Tor den 30:20 (14:7)-Endstand perfekt macht.

„Unsere Abwehr war gut, aber noch nicht perfekt“, resümiert THW-Abwehrmann Patrick Wiencek. "Wenn wir die kleinen Fehler abstellen, stehen wir bombensicher.“ HCE-Sportdirektor und Ex-Zebra Raul Alonso zieht nüchtern Bilanz: „Wir haben verpasst, unsere wenigen Chancen zu nutzen, und dann bestraft der THW unsere Fehler in gewohnter Manier. Aber kein Vorwurf an die Mannschaft, wir sind auf dem richtigen Weg.