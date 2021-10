Kiel

Knapp 13 Stunden nach ihrer ersten Saison-Niederlage trafen sich die Handballer des THW Kiel am Freitag wieder im Trainingszentrum in Altenholz. Tagesziel: Aufarbeitung der empfindlichen 30:37-Niederlage bei Montpellier HB. Wenn die Zebras am Sonntag (16 Uhr, Liveticker auf KN-online) in der Bundesliga GWD Minden empfangen, sollen Abwehr wie Angriff wieder besser funktionieren.

37 Gegentore und eine Angriffsquote von mageren 56 Prozent sprachen am Donnerstagabend eine deutliche Sprache: „So wollen wir uns und unseren Verein nicht präsentieren“, sagte Niklas Landin im Anschluss. Auch der Welthandballer fügte sich ein ins konsternierte Kieler Kollektiv, das angesichts der aufopferungsvoll kämpfenden Franzosen „aussah, als hätte uns das überrascht“, wie Trainer Filip Jicha es ausdrückte. Auf nur 23 Prozent gehaltener Bälle kamen Landin und sein Torwart-Gespann-Partner Dario Quenstedt. Und selbst als Letzterer zu Beginn der zweiten Halbzeit einige Bälle in Folge parierte, verpuffte ein möglicher Aufhol-Effekt angesichts von Wurfquoten wie zum Beispiel Sander Sagosens fünf Toren aus elf Versuchen.

Pekeler appelliert an die Einstellung

„Wir waren heute nicht da“, konstatierte Hendrik Pekeler nach dem Spiel, haderte vor allem mit der Abwehr, die schon wie beim Heimspiel gegen Elverum nicht zu ihrer gewohnt bissigen Präzision fand. Einen Lösungsansatz hatte der Innenblockspieler auch schon ausgemacht: „Ich denke, dass wir da ein bisschen mehr investieren können.“

Auch Jicha sah den Grund dafür, dass seine Mannschaft sich von den stark ersatzgeschwächten, aber umso motivierteren Franzosen übertölpeln ließ, in der Einstellung. „Montpellier hat quasi mit der Pistole auf der Brust gespielt. Der große Unterschied war in der Bereitschaft, über Leichen zu gehen. Deshalb war das eine verdiente Niederlage – und das schmerzt am meisten.“

Jicha bemüht um Gelassenheit

Nach außen hin nahm der Tscheche die Pleite aber gelassen hin. „Eine Saison besteht aus Ups and Downs. Es wäre naiv zu glauben, dass das bei uns anders ist. Das war jetzt das erste Down. Und es wird mit Sicherheit nicht der letzte Schlag ins Gesicht gewesen sein.“

Einen weiteren am Sonntag gegen GWD Minden wollen die Kieler tunlichst vermeiden. Die Chancen auf Wiedergutmachung sind groß. Denn mit den nach vier Spieltagen noch punktlosen Ostwestfalen kommt der Tabellenletzte an die Förde.

Schon vergangene Spielzeit schrammten die Grün-Weißen haarscharf am Abstieg vorbei, verloren mit Spielmacher Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) und Christoffer Rambo (Runar Sandefjord) ihre wichtigsten Rückraumspieler und sind nach empfindlichen Niederlagen gegen Flensburg (18:31), in Balingen (21:27), in Erlangen (22:30) und gegen die Füchse Berlin (25:31) auf der Suche nach einem funktionierenden System.

Rekordmann Lichtlein rechnet mit THW-Trotzreaktion

„Wir wussten, dass es schwer wird“, sagt Torwart-Routinier Carsten Lichtlein (40), der seine Aufgabe auch darin sieht, die neu formierte Abwehr mit seiner Erfahrung zu dirigieren. „Da müssen wir ansetzen. Wir müssen Zweikämpfe gewinnen, uns gegenseitig helfen“, sagt der ehemalige Nationalspieler, der seit er 2019 die bisherige Bestmarke von 625 Bundesliga-Einsätzen, knackte Rekordspieler der Liga ist.

Ob Minden Ähnliches gelingt wie Montpellier und GWD sich gegen den THW aus der Krise wirft? Lichtlein lacht nachsichtig, auch wenn die Verletzten-Situation bei den Ostwestfalen vergleichbar mit der der Franzosen ist. So muss Trainer Frank Carstens auf die abwehrstarken Langzeitverletzten Miljan Pusica und Doruk Pehlivan verzichten. „Für uns macht es diese Niederlage schwieriger. Der THW wird sich Sonntag anders zeigen wollen“, sagt Lichtlein, wohl wissend, dass es in den darauffolgenden Liga-Spielen gegen die Aufsteiger TuS N-Lübbecke und den HSV Hamburg die wahren Big Points für sein Team zu holen gibt. Dennoch: „Wir wollen uns in Kiel ein gutes Gefühl für diese Spiele holen und unsere Leistung bringen“, sagt er.

Vor dem Anpfiff Sonntag, 16 Uhr N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler. Filip Jicha (39). Lichtlein, Grabitz – Meister, Janke, Kranzmann, Zeitz, Korte, Thiele, Pieczkowski, Schluroff, Jukic, Holpert, Staar, Urban, Grebenc, Darmoul – verletzt: Pusica, Reißky (beide Kreuzbandriss), Pehlivan (Knorpelschaden), Semisch (Muskelfaserriss). Frank Carstens (50). Martin Thöne/Marijo Zupanovic (Berlin) – 72 Spiele, 55 Siege für den THW, 2 Remis, 15 Niederlagen – 41:26 (in Kiel) und 35:30 für den THW – Bis zum Anpfiff in der THW-Fanwelt sowie unter www.thw-tickets.de – Sky überträgt ab 15.45 Uhr live – Sonntag, 16 Uhr, in der Wunderino-Arena.

Und der THW? Für Hendrik Pekeler ist die Sache klar: „Das ist ein Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten. Das müssen wir gewinnen.“