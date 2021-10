Kraftakt in Nordmazedonien. Mit viel Mühe hat der THW Kiel in der Handball-Champions-League bei Vardar Skopje gewonnen. Die Zebras, die kurzfristig auf Kreisläufer Patrick Wiencek verzichten mussten, siegten am Ende knapp mit 29:26 (10:13) und beendeten damit ihre Sieglos-Serie.