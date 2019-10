THW-Legende Wislander: "Mir geht's gut!"

Göteborg

Der 55-jährige Magnus Wislander muss sich weiter von seinem Schlaganfall erholen. Der Jahrhundert-Welthandballer, der zwischen 1990 und 2002 alleine mit den Zebras 13 Titel gewann und dabei 1814 Tore erzielte, war am vergangenen Montag bei der Arbeit zusammengebrochen. Davon hatte zuerst die schwedische Zeitung „ Aftonbladet“ berichtet, anschließend KN-online.

Wislander geht davon aus, am Freitag das Krankenhaus zu verlassen

„Ich habe noch etwas Schwierigkeiten, meine linke Hand zu bewegen“, sagt Wislander, der wohl am Freitag das Krankenhaus in Göteborg verlassen darf, im Telefongespräch mit KN-online. Er schildert den Schlaganfall so: „Ich hatte mich gerade vorbereitet, nach Hause zu gehen, als ich merkte, dass etwas nicht stimmt. Ich war schlau und bin sofort auf die Knie gegangen. Ansonsten wäre ich umgekippt.“

Wislander hatte Glück im Unglück, dass seine Mitarbeiter bei der Post vorbildlich reagiert und sofort den Notarzt gerufen haben. „Nach 40 Minuten war ich dann im Krankenhaus.“ Gegenüber „ Aftonbladet“ hatte Wislander gesagt: „Ich war mir vollkommen im Klaren darüber, was passiert war.“ Er rechnete sogar mit dem Schlimmsten, sagte: „Man glaubt, dass alles, was man tut, innerhalb von zwei Sekunden vorbei ist.“

Wislander war fürs schwedische Fernsehen drei Wochen auf Zypern

Über die Gründe für den Schlaganfall kann auch Wislander im Nachhinein nur spekulieren. Er fühlt sich eigentlich fit, kam gerade erst aus Zypern zurück, wo er mit sieben weiteren Prominenten drei Wochen am Stück für die schwedische TV-Produktion „Superstar“ vor der Kamera stand. „Das war recht anstrengend“, gesteht der schwedische Rekord-Nationalspieler und -Torschütze. „Nun muss ich mich erholen, meine Frau wird für mich da sein.“

Etwas hektisch wurde es aber auch schon wieder. „Seitdem die Medien von meinem Schlaganfall berichten, bekomme ich viele Anrufe und Nachrichten – auch von meinen alten Mitspielern“, erklärt Wislander. Nach Kiel, wo er zwölf Jahre seiner großartigen Handballer-Karriere verbracht hatte, besteht weiter Kontakt. Zu Nachbarn, Freunden und dem THW. „Ich versuche, mir so viele Spiele wie möglich im Fernsehen anzuschauen."

"Für eine Prognose im Titelrennen ist es noch zu früh"

Den Zebras wünscht Wislander viel Glück im Titelrennen. Er sagt: "Der THW hatte einen guten Start. Die Rhein-Neckar Löwen, Magdeburg und Flensburg haben schon einige Punkte unerwartet liegen gelassen. Für eine Prognose ist es zwar noch etwas früh, aber natürlich drücke ich den Kielern die Daumen, dass sie Deutscher Meister werden.“

Wichtiger ist allerdings, dass es für Wislander nach dem großen Schreck am Montag weiter bergauf geht.

