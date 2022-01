Göteborg

Magnus Wislander weiß, wie es sich auf Europas Handball-Thron anfühlt. Mit der schwedischen Nationalmannschaft holte er zwischen 1994 und 2002 alle vier EM-Titel der Tre Kronor, die damit Rekord-Europameister sind. Als Radio-Experte ist der frühere Kapitän des THW Kiel in Ungarn und der Slowakei vor Ort – wenn Corona ihn lässt. „Ich sitze leider noch in Quarantäne“, sagt der 57-Jährige am Tag vor dem Beginn der Europameisterschaft 2022, die am Donnerstag mit neun Partien startet. Wislander hofft nach symptomfreiem Verlauf auf ein negatives PCR-Ergebnis am Donnerstag, um es gerade noch zum EM-Start zu schaffen.

Herr Wislander, Dänemark gilt als Top-Favorit dieser EM. Bei Ihnen auch?

Das ist in diesem Jahr wirklich schwer zu sagen, weil man durch Corona nicht wirklich weiß, welche Mannschaft am Ende auf dem Platz steht. Aber ich bin ganz langweilig und tippe auf ein Finale zwischen Dänemark und Frankreich.

Woher kommt die dänische Konstanz der letzten Jahre – abgesehen vom überraschenden Vorrunden-Aus bei der EM 2020?

Die Mannschaft spielt schon mehrere Jahre zusammenspielt und hat mit Niklas Landin und Mikkel Hansen zwei absolute Top-Stars. Hansen ist mit seinem präzisen Auge und seiner Cleverness einer der Besten auf der ganzen Welt für das dänische System, das viel auf Sieben-gegen-Sechs oder Sechs-gegen-Fünf-Situationen setzt – ein Super-Vorteil. Bei den Dänen ist es ein bisschen so wie früher bei uns Schweden: Wenn man immer noch vier, fünf erfahrene Spieler dabei hat, ist es auch für die neuen einfacher, reinzukommen und von Anfang an Top-Leistung zu bringen. Das zeigt sich zum Beispiel bei Mathias Gidsel, von dem alle bei der WM in Ägypten überrascht waren. Man dachte, das sei vielleicht einmalig, aber in Tokio hat er wieder seine Leistung gebracht. Mit ihm hat Dänemark nun sogar im rechten Rückraum einen richtig guten Spieler – der hat vorher gefehlt. Trotzdem glaube ich, dass in diesem Finale Frankreich gewinnen würde.

Warum?

Zufall (lacht). Und weil sie schon das Olympia-Finale im Sommer gegen Dänemark gewonnen haben (25:23, d. Red.)

Wenn die Favoriten schon die üblichen Verdächtigen sind, werden wir dann taktisch etwas Neues sehen bei diesem Turnier?

Ich fürchte, das werden wir so lange nicht, bis jemand auf die Idee kommt, die Sieben-gegen-Sechs-Regel zu ändern. Die mag ich wirklich nicht. Die Möglichkeit zum Überzahlspiel macht das Spiel langsamer und langweiliger. Dänemark hat es perfektioniert. Aber auch Portugal beherrscht das sehr gut.

Als Begründer der Schweden-Tradition beim THW Kiel erspielte sich Magnus Wislander von 1990 bis 2002 Legenden-Status bei den Zebras. Seine Rückennummer 2 wird nicht mehr vergeben, sein Konterfei prangt unterm Dach des Kieler Handballtempels. Nur den Status als Kieler Bundesliga-Rekord-Torschütze musste der 57-Jährige kürzlich an seinen Landsmann Niclas Ekberg (li.) abtreten. Quelle: Uwe Paesler

Welche Mannschaft könnte die größte Überraschung des Turniers werden?

Ungarn kann richtig gut sein. Sie haben eine spannende Mannschaft mit ein paar alten Hasen und einigen Jüngeren mit guten Ansätzen, zum Beispiel Bence Banhidi am Kreis.

Und wer hat Enttäuschungs-Potenzial?

Ich hoffe, Spanien (lacht). Aber nur, weil sie Vorrundengegner der Schweden sind.

Was trauen Sie den Schweden denn zu?

Wir könnten ziemlich gut abschneiden. Aber da hängt viel vom zweiten Spiel gegen Spanien ab. Wenn wir das gewinnen, ist der Weg zum Halbfinale offen. Wenn nicht, wird es schwer. Ich tippe auf die Bronzemedaille für Schweden. Aber vielleicht mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf.

Was denken Sie über das deutsche Team?

Klar, da sind viele neue Namen dabei. Aber Deutschland ist bei Turnieren immer sehr kämpferisch und mit viel Herz dabei. Sollte Schweden in der Hauptrunde auf Deutschland treffen, ist das auf jeden Fall ein harter Gegner auf dem Weg ins Halbfinale.

Auf welche Spieler freuen Sie sich bei der EM besonders?

Es ist immer eine Freude fürs Auge, dem kroatischen Spielmacher Luka Cindric zuzusehen. Ich hoffe, er kann nach seiner Corona-Infektion bald spielen. Auch Felix Claar in der schwedischen Mannschaft macht Spaß.

Wer hat das Zeug zum MVP der EM?

Wenn Dänemark eine Chance haben will, dann Niklas Landin. Am wichtigsten bei diesem Turnier ist für mich aber die Gesundheit. Ich hoffe wirklich sehr, dass es weder bei Spielern noch bei den Fans zu vielen weiteren Infektionen kommt.