Beide Teams begegnen sich hier auf absoluter Augenhöhe. Erlangen liefert stark ab, hat die Kieler voll im Griff und lässt wenig Abläufe zu. Auf der Gegenseite scheuen sie sich nicht davor, an die Schmerzgrenze zu gehen, suchen immer wieder den Gegnerkontakt und lassen den Kieler so auch in der Abwehr wenig Verschnaufpausen. Das dürfte auf beiden Seiten recht kräfteraubend sein.

In Halbzeit zwei ist hier alles absolut offen - die Kieler brauchen den Sieg aber weitaus mehr und sie täten gut daran, das in Durchgang zwei auch auf der Platte noch deutlicher zu zeigen.