Kiel

In der EHF-Champions-League trifft der THW Kiel am Abend in der Wunderino-Arena auf Elverum Handball (aus Norwegen). Wir berichten ab 20.45 Uhr live vom Handball-Spiel.

Liveticker THW Kiel gegen Elverum Handball

Vorbericht

Moin, moin und einen schönen guten Abend zum THW-Liveticker vom

ersten Champions-League Heimspiel der laufenden Saison wünschen Anja Kühl und Daniela Manthey. Zum allerersten Mal überhaupt treffen die Kieler heute Abend auf den norwegischen Meister Elverum Handball. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit einem Ex-Zebra: Börge Lund ist Trainer der Norweger.

Nach dem furiosen Derbysieg in der Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt gilt es heute den Schalter umzulegen und in der Königsklasse Kurs in Richtung Gruppensieg zu nehmen.

Auf geht's THW!!

