Wow, das war furios, das war groß, das war ein irrer Handballnachmittag hier in der Kieler Arena.

Der THW gewinnt mit zehn Toren im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Nicht eine einzige Sekunde war dieser Sieg in Gefahr, nicht einen Moment lang haben die Gastgeber das Tempo rausgenommen.

Das war absolut rund, das war ein fast perfektes Spiel!

