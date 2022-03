34:24 Endstand in Kiel.

Da das Spiel quasi zu Halbzeit entschieden war, spielten beide Teams, insbesondere der THW, im zweiten Durchgang nur noch mit halber Kraft. Die Erlanger nutzten die Kieler Verschnaufspausen in der Abwehr und konnten noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Jicha wechselte durch, gab insbesondere Wiencek, Pekeler und Sagosen die nötigen Pausen. Erlangen erwischte einen wirklich schlechten Tag und so geht der hohe Sieg der Kieler, auch wenn diese in Durchgang zwei etwas nachließen, absolut in Ordnung.



Das war es von uns. Einen ausführlichen Spielbericht lesen Sie wie immer morgen in Ihren KN. Wir bedanken uns für's Klicken und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche,

Von uns lesen Sie am Donnerstag wieder, wenn der THW um 20:45 in Zagreb gefordert ist.

Ihr KN-Liveticker Team Alex Hoppe und Daniela Manthey